Hay 2 policías en la cárcel, 3 bajas y 34 procesos por hechos de 2019





12/09/2021 - 08:47:11

Página Siete.- Hasta el momento, por los hechos de 2019 se han instaurado 36 procesos en contra de efectivos policiales desde dos frentes: 26 en la vía disciplinaria y -hace unos días- ocho en la vía penal. En este marco, tres miembros del verde olivo ya fueron dados de baja y dos encarcelados. Las esposas de policías están en alerta. “No vamos a permitir una sola baja más. Hace unos meses hemos mandado cartas al Gobierno para pedir que haya un trato justo, paz y reconciliación, pero como respuesta hemos tenido bajas y encarcelamientos. Los procesos se realizan sin pruebas, usan videos que hasta ahora no nos permiten ver”, indicó la exdirigente de las esposas de los policías Guadalupe Cárdenas. Los 34 procesos El 18 de enero, el Viceministerio de Descolonización presentó ante el sistema disciplinario de la verde olivo una serie de denuncias en contra de 26 uniformados, por el denominado motín policial de 2019 y la quema de la wiphala. Hasta el lunes pasado, según detalló el titular de esta cartera, Pelagio Condori, ya se tenía a dos efectivos con baja definitiva, 19 con acusación y cinco aún en investigación. A estos procesos disciplinarios, el jueves pasado se sumaron ocho penales, los mismos que fueron abiertos de oficio por la Fiscalía Departamental de Cochabamba por la supuesta comisión de sedición, instigación pública a delinquir, incumplimiento de deberes y ultraje a los símbolos nacionales. Se argumentó que para los efectivos procesados la vía disciplinaria no es suficiente. “Hay una directriz y yo le pongo una firma, estas ocho personas van a ser dadas de baja. Así Cristo baje de la cruz y demuestre que no tienen responsabiliddes”. señaló el abogado defensor de los policías procesados por el motín policial, Patricio Vargas, en contacto con radio Fides. Al igual que Cárdenas, denunció que no se ha permitido a ninguno de los oficiales presentar una contrapericia. “La única verdad que se está manejando es la que proviene del instituto de la universidad policial”. dijo. Cárdenas advirtió que como parte de las ampliaciones de las investigaciones se están entregando nuevas notifi1caciones. Estas aumentarán los procesos. Tres bajas y tres detenciones “Ya son tres bajas y la próxima semana se realizarán varias audiencias, que buscan sacar de la verde olivo a más acusados”, indicó Cárdenas. El sábado 4 de septiembre, a menos de 24 horas de haber dispuesto la baja definitiva sin derecho a reincorporación del general Yuri Calderón, el Tribunal Disciplinario de la Policía hizo lo mismo con el teniente coronel Nelson Flores Claros, quien se desempeñaba como jefe de la UTOP Cochabamba en 2019. El viernes pasado, casi una semana después , una segunda baja definitiva fue emitida en contra del exjefe de la Felcc Iván Rojas. La primera baja fue emitida en marzo pasado, por un proceso que lo acusó de deserción. El jueves, el excomandante de la Policía Boliviana Rodolfo Montero, investigado por la muerte de civiles en Sacaba y Senkata, en El Alto, fue enviado a la cárcel de San Pedro. Al día siguiente el excomandante Javier Fuad Vaca fue encarcelado por las muertes en la zona Sur de La Paz.



Justicia para sus bajas Justicia Los policías procesados por el caso “motín” exigieron que también se dé con los responsables de las muertes de los dos uniformados fallecidos en los hechos violentos cometidos por grupos afines al MAS y a Evo Morales.



Baja El 10 de noviembre de 2019, el coronel Heybert Yamil Antelo (45), jefe de la UTOP de La Paz, sufrió un accidente cuando acudía a intervenir una turba violenta. Falleció dos días después.



Luto El 11 de noviembre, el sargento Juan José Alcón fue víctima de una brutal golpiza por parte de los manifestantes que pedían el retorno de Morales a la presidencia. Fue humillado y obligado pedir perdón de rodillas. Falleció siete días después en el hospital.