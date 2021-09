Copa dice que Añez paga las consecuencias de la gestión temeraria de dos exministros





12/09/2021 - 08:39:57

El Deber.- La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo que Jeanine Áñez asume ahora las consecuencias por las "gestiones temerarias" de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López. Murillo está detenido en Estados Unidos acusado por corrupción y lavado de dinero, mientras que López se refugió en Brasil. "No voy a ser abogada del diablo, la justicia tiene que hacer lo que corresponde. Hay que empezar a marcar diferencias y hemos dicho en su momento que hubo una gestión temeraria a la cabeza del exministro Murillo y también de López", afirmó Copa. A su criterio, en el gobierno anterior Áñez no gobernaba y el que lo hacía era la exautoridad que emitía un discurso temerario generando miedo. Copa se refirió sobre la actual coyuntura política en Bolivia en su corta estancia en la ciudad de Tarija, a donde llegó para participar en el foro municipal "Retos de la gestión hacia el desarrollo sostenible", realizado entre el 8 y 9 de septiembre pasado. “La dejaron sola y ¿adónde están ahora? Es lamentable y recién está asumiendo la señora Jeanine las consecuencias de sus actos. En La Paz hemos vivido días muy difíciles, estaba militarizada y no había libertad de expresión", declaró. La alcaldesa dijo también que espera que en Bolivia no vuelva a repetirse lo acontecido en 2019.