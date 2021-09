Desconfianza en CC Tarija tras la renuncia de senadora Barrientos





12/09/2021 - 08:31:26

El País.- Los nervios están a flor de piel en Comunidad Ciudadana (CC) tras la “caída” de su jefa de bancada en el Senado, Andrea Barrientos, quien había entrado pisando fuerte en la escena política nacional, pero que un discurso con “exceso de confianza”, en el que marcó equidistancias entre el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Creemos, y reconoció mayores sintonías con el oficialismo, le ha acabado costando el puesto y probablemente, su carrera política. Los nervios están desatados porque la solidez de la bancada de Comunidad Ciudadana no es la que se preveía al inicio de la legislatura, cuando el líder Carlos Mesa prometió ejercer como jefe de la oposición. Casi diez meses dedicados a la disputa “golpe versus fraude” y con pocas iniciativas políticas alternativas han erosionado a la bancada, que además se vuelve a sentir cuestionada tras los dichos de Barrientos. Durante toda la campaña de 2020, tanto Creemos como lo que duró en campaña Juntos de Jeanine Áñez atacaron a Mesa por ser un “admirador confeso” de Evo Morales y a Comunidad Ciudadana por compartir la mayoría de sus políticas. La cuestión es que el MAS ha puesto la directa para abrir el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez, y para ello necesita sumar votos para alcanzar los dos tercios. En el Senado el MAS tiene 21 votos, por lo que necesita sumar 3 de entre los 11 de Comunidad Ciudadana y los 4 de Creemos. En Diputados los dos tercios son 87 diputados y el MAS suma 75, por lo que necesitaría sumar 12 de entre los 39 de Comunidad Ciudadana y los 16 de Creemos. Algunas fuentes señalan que ya los han conseguido. La bancada tarijeña, en la mira Una de las bancadas menos cohesionadas es precisamente la de Tarija, a pesar de ser una de las que sacó mejores resultados en las elecciones de octubre de 2020. La caja de los truenos la abrió Edwin Rosas, quien ganó la circunscripción uninominal 40 con las siglas de Mesa, pero que en las elecciones subnacionales se negó a aceptar la disciplina de partido que impuso apoyar a la alternativa al MAS en las segundas vueltas, que en el caso de Tarija era Óscar Montes. Rosas no solo se negó a ello e hizo campaña con Álvaro Ruíz, sino que llegó a acercarse a Luis Arce en nombre de los vecinos – saltó al cargo desde la presidencia de Fedjuve – para ofrecer apoyo a cambio de proyectos. En aquel trance, su mentor y aliado, Rodrigo Paz Pereira, primer Senador de Mesa y parte de la Directiva del Senado, mantuvo su habitual silencio para no pronunciarse sobre el apoyo a su archienemigo, con quien mantuvo profunda disputa durante su gestión en la alcaldía de Cercado. Paz Pereira se ha convertido en un aliado fundamental de Mesa luego de negarlo fuertemente en 2019 y después de todas las críticas vertidas por el padre, Jaime Paz Zamora, quien esta misma semana ha vuelto a reivindicar el “renacimiento” del MIR, donde se da por hecho que Paz Pereira sería el candidato. El exalcalde de Cercado estuvo en algún momento más cerca de las tesis progresistas y se le reconocieron afectos con el masismo, pero en los últimos meses ha girado a la derecha con declaraciones comprometidas, con todo, dada la trayectoria, no se descarta que se pueda involucrar en un relato diferente. En el mismo saco de los “dudables” entra María Elena Ortega, primera diputada plurinacional de corte más vecinal y cercana al Frente Revolucionario de Izquierdas (FRI), que no solo es matriz de Comunidad Ciudadana, sino que carga una larga historia de decisiones complicadas de explicar, por lo que posicionarse a favor de un juicio de responsabilidades que esclareciera un momento negro del país no sería especialmente complicado. Algo similar sucede con la ingeniera Nelly Gallo, senadora por el Chaco y con un perfil más social en una Región copada por el Movimiento Al Socialismo, donde la supervivencia política depende más de la gestión lograda que del calor político nacional. Menos dudas aparecen con Mariela Baldivieso, propietaria del curul C 41, y con el diputado plurinominal José Luis Porcel. La una viene de una trayectoria limpia en ONG de servicio social mientras que Porcel lleva toda la vida dedicado al desarrollo empresarial de diferentes iniciativas en Tarija, ciertamente con más éxito antes del MAS, y acaban de abordar su primera experiencia política en primera línea de la mano de Carlos Mesa, por lo que no se prevén desavenencias, en cualquier caso, ninguno de los consultados, cercanos a CC, ponen la mano en el fuego por ninguno de sus diputados. La “leyenda negra” de las oposiciones al MAS Desde que el MAS subió al poder no ha dejado de tener la iniciativa política salvo en contadas ocasiones, y en muchas de ellas, la oposición ha acabado siendo funcional a los deseos del oficialismo. En la 2005-2009, por ejemplo, la bancada de Podemos de Tuto Quiroga viabilizó el referéndum revocatorio que acabó descabezando a la Media Luna antes de aprobar la Constitución, mientras que en 2017 diputados de Unidad Demócrata apoyaron la consulta al Constitucional que habilitó a Evo Morales a las elecciones alegando un supuesto “derecho humano” recogido en el Pacto de San José. En la legislatura actual, el MAS busca apoyo para abrir el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en base a los hechos relatados en el informe del GIEI, que catalogó de masacre los hechos de Senkata y Sacaba.