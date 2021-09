Cuatro hechos muestran que el ala de Choquehuanca disputa al evismo





Página Siete.- En poco más de un mes, se identificaron al menos cuatro hechos que muestran que al interior del MAS el ala que se identifica con el vicepresidente David Choquehuanca, desde la resistencia, marca distancia del evismo y da batalla en la disputa del poder y el posicionamiento de ideologías. El congreso del MAS sin Choquehuanca, el ataque contra la exdirigente Segundina Flores, la creación del Estado Mayor del Pueblo sin la Central Obrera Boliviana (COB) ni dos organizaciones clave del Pacto de Unidad y los discursos opuestos entre Morales y Choquehuanca son algunos de los hechos que visibilizaron el distanciamiento. “Detrás de las discordancias que hay al interior del partido, vemos que hay intereses económicos y de poder, por ejemplo, del entorno evista, aunque no son indígenas y fueron de ADN, MNR, NFR, MIR y otros, están en el Gobierno o como embajadores, y quienes en algún momento observamos que el indígena debería ocupar esos cargos somos acusados de divisionistas. No nos estamos gobernando nosotros mismos, otros nos gobiernan”, expresó una fuente del MAS que pidió mantener en reserva su identidad. En esa línea, el exsenador del MAS Omar Aguilar señaló que pese a que se ha expresado dentro del partido azul una corriente “anti-entorno de Evo”, los exministros no se alejarán del exmandatario porque saben que solo con él volverán al poder. En ese contexto subrayó: “Los exministros saben que la única posibilidad de volver al palacio es justamente Evo Morales y por eso le dan un apoyo duro y ciego. Porque si el MAS gana las elecciones de 2025 con otro candidato que no sea Evo se merman sus posibilidades de que vuelvan a asumir un cargo público”. Aguilar indicó también que sacar al líder del MAS de la estructura partidaria significaría, ahora, que la pugna ahonde en otras corrientes internas.

Foto: Vicepresidencia Congreso estatutario El 4 de agosto, el MAS llevó adelante su congreso estatutario sin la participación del vicepresidente David Choquehuanca ni de sus seguidores, como la “generación Choquehuanca”. En el encuentro se ratificó el liderazgo de Morales. El evento se realizó en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba estuvieron presentes César Dockweiler y el excanciller Fernando Huanacuni. Asistieron también el presidente del Estado, Luis Arce, y los presidentes del Senado, Andrónico Rodríguez, y de Diputados, Freddy Mamani. Después del descalabro de las elecciones de 2019, Choquehuanca fue fundamental para la rearticulación del MAS sobre todo en occidente. Tras un arduo trabajo llegó a ser propuesto incluso como candidato presidencial por diversas organizaciones sociales y la dirigencia de las 20 provincias paceñas, pero por decisión del líder de partido azul, Evo Morales, quedó como candidato vicepresidencial. Contra Segundina El 26 de agosto, las opiniones dividas en el MAS salieron a relucir con la campaña de desprestigio contra Segundina Flores, exdirigente de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, luego de conocerse que el Senado aprobó su designación como embajadora ante Ecuador. Los ataques contra Flores se difundieron desde la página de Facebook de la Radio Kawsachun Coca. “Se filtran imágenes de la exejecutiva nacional de Bartolinas, Segundina Flores, estrechando la mano con Arturo Murillo”, fue el mensaje que se publicó entonces. Flores fue una de las dirigentes críticas al entorno evista y llegó incluso a decir que se cometió un error al endiosar al exmandatario. “Mucha gente ha endiosado (a Morales), esito es un error de los que acompañaban. Decían: ‘si no va a haber el hermano Evo Morales, no va a salir el sol”, fue una de sus frases. Estado Mayor del Pueblo El 30 de agosto, el líder del MAS anunció la creación del “Estado Mayor del Pueblo para el Pueblo” que reemplaza a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam). Aunque esta nueva organización nació con la ausencia de la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y los Interculturales, estas dos últimas integrantes del Pacto de Unidad. La conformación del Estado Mayor del Pueblo desató cuestionamientos de los sectores que fueron excluidos como de las mujeres interculturales. “Hubiera sido importante que nos participen. Si hay esta articulación nuevamente de las organizaciones sociales sería bueno que encabecen los que fueron leales, los que encabezaron para recuperar la democracia y no los que se han perdido y han aparecido después. Quizás faltó coordinación para hacernos la invitación, pero recordamos que las mujeres interculturales luchamos por el mismo Evo, para que vuelva al país”, señaló entonces la ejecutiva de las mujeres interculturales, Angelica Ponce. El 5 de septiembre, Morales subrayó: “Llegamos a la conclusión de que es importante juntar a todos los sectores sociales mediante el llamado Estado Mayor del Pueblo, esto no debería levantar ningún celo en ningún sector social”. Además, señaló que en esa nueva instancia están sectores que no pertenecen ni a la COB ni al Pacto de Unidad. Discursos opuestos Otro de los hechos que mostró el distanciamiento entre la línea evista y de la Choquehuanca se presentó en el congreso de las mujeres interculturales, en la que los líderes presentaron discursos opuestos sobre la renovación y la división. “Tenemos que sembrar siempre, porque si no se siembra, si tú dejas ahí la papa va a desaparecer, tenemos que renovarnos, tenemos que fortalecernos, necesitamos líderes jóvenes, sobre todo jóvenes”, planteó Choquehuanca en su intervención. Entre otras frases que destacaron del discurso de Choquehuanca fue el llamado a “desterrar” el individualismo y la ambición personal. Indicó también que “muchos dirigentes se prestaron a la división y a las ideologías foráneas”. Morales en su turno expresó: “La derecha so pretexto de renovación quieren botar a los abuelitos, los viejitos. Aquí hay buenos viejos y malos viejos, jóvenes buenos, jóvenes malos” y dirigiéndose al vicepresidente dijo: “Hermano David, hermanas y hermanos, no va a haber reconciliación, seamos sinceros, aquí hay que derrotar al imperio y a sus lacayos, que es la derecha boliviana”. También señaló a su criterio que el pueblo necesita revolucionarios, no “simples progresistas, humanistas”. “Somos indígenas, no solamente indigenistas”, manifestó Morales. Análisis En opinión del disidente del MAS Lino Villca, Choquehuanca representa la visión del mundo indígena y las diferencias con Morales salen a relucir con más fuerza porque ahora ocupa un alto cargo como gobernante electo. “Choquehuanca tiene una formación política desde el punto de vista del mundo indígena, del pensamiento de gobernarnos nosotros mismos y del vivir bien. En cambio, Evo Morales que cuestiona tanto a la derecha se rodeó de una cúpula que fue derecha como Juan Ramón Quintana. Ahora que David es vicepresidente sale a relucir más profundamente las diferencias”, expresó. Villca, además, señaló que en Choquehuanca ve una esperanza de recuperar la ideología indígena para el Gobierno, y que es uno de los líderes que ahora le hace sombra a Morales, porque demostró no ser confrontacional y ser incluyente. Y que en Morales ve a un “falso combatiente”, que no acepta otros liderazgos y que “reprime ” a su misma gente. Por su parte, el exsenador del MAS y también disidente Omar Aguilar indicó que la diferencia entre Choquehuanca y Morales saltó a la vista durante el proceso electoral de 2020 y que es evidente que el vicepresidente tiene un fuerte respaldo del sector indigenista. En ese marco señaló: “Evo Morales tiene que depender no solo de las organizaciones del Chapare, tiene que recuperar el apoyo de estos sectores que hoy apoyan a Choquehuanca y analizar si vale la pena seguir con ese discurso duro que lo está desgastando”. Remarcó que la gente ahora busca una paz social, pero con justicia. Indicó que el entorno de exministros seguirá rodeando a Morales porque saben que con él pueden retornar al poder. Subrayó que sacar al líder del MAS de la estructura partidaria significaría ahora que la pugna ahonde en otras corrientes internas. No obstante, el analista Marcelo Arequipa indicó que es una ilusión pensar que existe una disputa entre un ala dura y un ala blanda en el MAS y que por el contrario el partido se encuentra unido en torno a lo que denominan el “golpe de Estado”. “La señal de que David no haya estado en el congreso del MAS tiene que ver justamente con el tema de que él ha decidido no disputar el poder dentro del partido”, señaló y sobre los discursos opuestos dijo que son impresiones que generó la prensa, pero que ambos hablan de que “no puede haber reconciliación con la derecha”. Respecto el rechazo del entorno evista, indicó que en su opinión solo es una “resistencia interna” de algunos grupos que buscan posicionarse de una mejor forma el espectro político.

