Recaudación tributaria crece Bs 3.158,5 millones por reactivación de actividades económicas





12/09/2021 - 07:42:47

ABI.- La reactivación de la economía boliviana impulsada por el Gobierno nacional con medidas de impacto como la inyección de una millonaria inversión pública de $us 2.742 millones, repercutió favorablemente en la recaudación tributaria por actividad económica que entre enero y agosto de 2021 aumentó Bs 3.158,5 millones, respecto al mismo periodo del año pasado, indica un boletín de prensa del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). El presidente SIN, Mario Cazón, explicó que hasta agosto de 2021, la Administración Tributaria recaudó Bs 19.062,6 millones, un monto superior en 19,9% a los Bs 15.904,2 millones cobrados en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento de la recaudación tributaria es el resultado de la reactivación económica y del crecimiento de actividades como: Construcción y Obras Públicas; Comercio, Bebidas, Petróleo Crudo y Gas Natural; Electricidad, Gas y Agua, Productos de Minerales no Metálicos, entre otros. La recaudación por actividad económica muestra la recuperación del pago de impuestos del sector de la Construcción y Obras Públicas, cuyo aporte tributario se incrementó Bs 382,64 millones; es decir, que de enero a agosto del año pasado pagó Bs 446,1 millones y en el mismo periodo de este año, Bs 828,7, con la variación porcentual positiva del 85,8%. El sector Comercio incrementó su aporte tributario en Bs 871,13 millones, porque hasta agosto del año pasado pagó impuestos por un monto de Bs 3.206,8 millones, mientras que en 2021 elevó esa cifra a Bs 4.078 millones (27,2% más). El pago de impuesto del sector Bebidas creció Bs 355 millones, porque el año pasado solo llegó a pagar Bs 1.164 y a agosto de 2021 su aporte tributario se elevó a Bs 1.519 millones, con un incremento del 30,5%. El sector Petróleo Crudo y Gas Natural elevó su aporte un 39,7%, es decir, Bs 312,74 millones, porque hasta agosto del año pasado pagó por impuestos Bs 786,9 millones y en el mismo periodo de 2021, Bs 1.099,6 millones, indica el reporte de prensa. De enero a agosto de 2021, Servicios Comunales, Sociales y Personales incrementó su aporte tributario en Bs 288,5 millones, es decir, un 41,8% más; porque los primeros ocho meses del año pasado tributó Bs 690,7 millones y en el mismo periodo de este año, Bs 979,2 millones. El sector Servicios a las Empresas elevó su aporte tributario de Bs 1.271,8 millones (a agosto de 2020) a Bs 1.532,9 millones (a agosto de 2021), con un incremento de Bs 261,7 millones, es decir, un 20,5% más. El aporte del sector Electricidad, Gas y Agua creció Bs 234,21 millones (27,6% más), porque de enero a agosto de 2020 pagó por impuestos Bs 847,6 millones y en el mismo periodo de este año, Bs 1.081,8 millones. Hasta agosto de 2021, el sector de Sustancias y Productos Químicos aportó Bs 487,1 millones, es decir, Bs 156,63 millones más que en el mismo periodo del año pasado, cuando pagó impuestos por Bs 330,5 millones; con una variación porcentual positiva del 47,4%. El aporte tributario del sector Productos de Minerales no Metálicos creció Bs 128,1 millones (91% más), porque hasta agosto de 2020 pagó Bs 140,7 millones y este año, Bs 268,8 millones. El Resto de los sectores económicos aportó Bs 168,56 millones más (crecimiento de un 2,4%), porque pagó por impuestos Bs 7.187,6 millones y hasta agosto del año pasado, Bs 7.019,1 millones. El incremento de la recaudación tributaria por actividad económica muestra cómo cada sector incrementó el pago de impuestos nacionales, a diferencia de lo ocurrido en la gestión pasada, cuando por la cuarentena rígida y flexible y medidas económicas inadecuadas, los actores económicos vieron limitado su trabajo y, como consecuencia de ello, bajaron su aporte tributario, indica el boletín de prensa del SIN.