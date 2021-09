Covid-19: Expertos alemanes recomiendan la vacunación a mujeres embarazadas





11/09/2021 - 09:19:45

DPA.- El Comité Permanente de Vacunación de Alemania (Stiko) se pronunció hoy a favor de la vacunación de embarazadas y madres lactantes contra el coronavirus. "Tras una exhaustiva consulta y evaluación de las pruebas disponibles", el Stiko recomienda la vacunación de las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación y de aquellas en periodo de lactancia con dos dosis de una vacuna de ARNm, comunicó el Instituto Robert Koch (RKI). La recomendación aún no es definitiva, está en la fase del procedimiento reglamentario de comentarios de los estados federales y grupos de expertos implicados. La decisión final se publicará en el Boletín Epidemiológico. En la actual recomendación de vacunación, el Stiko todavía no aboga por la vacunación general durante el embarazo. Sin embargo, la vacunación accidental de las mujeres embarazadas, por ejemplo si no saben todavía que están esperando un bebé, "no es una indicación para la interrupción del embarazo", según el comité. "Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tienen ahora una clara recomendación de vacunación. Después de muchos meses con muchas preguntas sin respuesta, esto supone por fin una certeza con base científica", dijo el ministro alemán de Salud, Jens Spahn. Spahn hizo un llamamiento urgente a las mujeres embarazadas y lactantes: "Pregunten a su médico. Vacúnense. Se protegerán a sí mismas y a su hijo". El Comité Permanente de Vacunación de Alemania es un organismo independiente. Elabora recomendaciones de inmunización y examina los beneficios para el individuo y el conjunto de la población. Para ello, los expertos evalúan datos y estudios internacionales.