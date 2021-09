Barrientos niega simpatía con el MAS y arremete contra Lima, es el verdugo de la justicia boliviana





11/09/2021 - 08:08:43

Opinión.- La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, negó tener simpatías con el Movimiento Al Socialismo y aclaró que sus declaraciones, en las que se le escucha decir que CC y el MAS tienen similitudes, fueron sacadas de contexto debido a que, y según argumenta la exjefa de bancada, minutos antes criticó al partido oficialista por no cumplir su línea discursiva. “Han tomado una declaración mía y la sacaron de contexto. Un momento antes de esas declaraciones yo expuse que no existe una consecuencia discursiva entre lo que dice el MAS y lo que pasa ahora, eso se expresa en la marcha indígena (sic)”, dijo la senadora en conferencia de prensa. Además, Barrientos negó que en alguna oportunidad haya existido apoyo en el Senado a favor del MAS y arremetió contra el ministro de Justicia, Iván Lima, a quien calificó como el “el verdugo más grande de la justicia boliviana”. “Lima hoy se ha convertido en una cara nefasta para el pueblo boliviano. Prometió cambiar la justicia, pero terminó adueñándose de la misma. Era una persona respetable pero hoy es el verdugo más grande que tiene el masismo”, aseveró Barrientos. En las pasadas jornadas, el fragmento de un video en la que la senadora de CC decía que existían más similitudes entre CC y el MAS que con Creemos, se hizo viral en redes sociales y fue criticado por algunos políticos, uno de ellos, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Barrientos no respondió a las críticas del político cruceño, pero afirmó que “existen grupos de extrema derecha a los cuales no les interesa la democracia”. Finalmente, la senadora afirmó que su renuncia no significa una salida del frente político liderado por Carlos Mesa, pero que esta acción fue realizada para evitar que se utilicé sus declaraciones para dañar al partido naranja. “No vamos a permitir que ninguna declaración, mía o de otro parlamentario sea utilizada con fines que dañen a Comunidad Ciudadana. Hoy renuncio a la jefatura de bancada con la convicción de que Comunidad Ciudadana es la fuerza política que podrá cambiar el país. La lucha contra este masismo es firme”, dijo. Barrientos afirmó que continuará ejerciendo como senadora de Comunidad Ciudadana y que todas las decisiones de cara al futuro serán consensuadas con el resto de la bancada.