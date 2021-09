A falta de dos tercios, MAS alarga sin fecha interinato de Defensora





11/09/2021 - 08:03:46

Página Siete.- A falta de dos tercios, el Movimiento Al Socialismo (MAS) alarga indirectamente el interinato de Nadia Cruz como defensora del Pueblo, puesto que el proceso de selección está en el limbo, dado que en el MAS dicen que no hay fecha para el inicio de esa fase. La oposición, en cambio, está en busca de que se inicie el respectivo proceso de selección. En el MAS reconocen que no hay una fecha oficial para el lanzamiento de la convocatoria del proceso de selección y designación de la nueva autoridad de la Defensoría, y consideran que en “su momento” se abordará el asunto. En la oposición, al contrario, indican que realizaron distintas representaciones ante el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se inicie el proceso de una vez. No obstante, no lograron respuesta. Nadia Cruz fue designada defensora interina en enero de 2019. Está en el cargo dos años y siete meses. La Ley 870 establece que 45 días antes de la finalización del mandato de la defensora, la ALP iniciará el proceso de selección aprobando la convocatoria pública. Sin embargo, no se conoce cuándo finalizará el interinato de Cruz. El jueves, en una sesión del Senado, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo, en referencia al caso de la Defensoría, que “no hay en este momento una disposición expresa, taxativa, que señale el tiempo de duración de los interinatos”, y que siendo ésa una atribución de la ALP, “es sólo la Asamblea la que puede definir la conclusión de un interinato”. El diputado José Huanca, jefe de bancada del MAS en Tarija, indicó a Página Siete que “no hay nada todavía oficial” respecto a la fecha del lanzamiento de la convocatoria para la selección del nuevo Defensor del Pueblo. El legislador reconoció que el tema es muy importante, pero que en su debido momento será abordado. “Con seguridad que va a llegar su momento que asumamos esto que es tan importante”, manifestó. Consultado sobre si la convocatoria se lanzará en 2022 o en 2021, dijo que debería ser este año, pero que aquello dependerá del consenso que se logre en torno a los dos tercios. El MAS no cuenta con ese nivel de votos en la ALP, le faltan 15 legisladores. “Somos un gobierno de la vida, pero también somos un gobierno de concertación, de mucha planificación, pero sobre todo de diálogo. Entonces, en ese marco es que vamos a buscar, porque esto obedece también a una decisión de dos tercios en la misma Asamblea”, expresó Huanca. El legislador sostuvo que buscarán que los legisladores de oposición piensen en la patria, con el fin de generar un escenario para el consenso, “pensando siempre en concretizar estas demandas que son muy importantes”. Centa Rek, senadora de Creemos y segunda secretaria de la directiva de la Cámara Alta, manifestó que tanto legisladores de su alianza como de Comunidad Ciudadana (CC) realizaron representaciones ante el presidente de la ALP, David Choquehuanca, para que se dé luz verde a la convocatoria del proceso de selección del nuevo Defensor del Pueblo, pero no lograron respuesta. “Nosotros desde que asumimos nuestra función parlamentaria, tanto mi persona, diputados tanto de Creemos como de CC, hemos estado haciendo representaciones sobre el presidente nato de la Asamblea Legislativa para que convoque a la posibilidad de generar tanto de esta institución como de otras que están interinas que generemos las acciones correspondientes a través de la Asamblea, pero no ha habido respuesta”, lamentó. Además de esas gestión, un grupo de legisladores de CC interpuso el 31 de agosto una acción de cumplimiento contra Choquehuanca, en busca de que se active la convocatoria para el proceso de selección y designación del nuevo Defensor. Respecto a que el MAS ni la oposición tienen los dos tercios requeridos para la designación de la nueva autoridad, Rek indicó que no se trata de disputarse ese cargo, sino de elegir a la persona más idónea para el puesto. “Eso es lo que es la democracia. Aquí no es pelear si el Defensor es del MAS o si es de la oposición. El Defensor tiene que ser la persona idónea que tenga los méritos, que tenga la capacidad, que tenga la sensibilidad, el respeto, la idoneidad para poder ejercer justamente su función como corresponde”, sostuvo. El interinato de la Defensora Nombramiento Nadia Cruz fue designada Defensora interina en enero de 2019. Está en el cargo dos años y siete meses. Norma La Ley 870 establece que 45 antes de la finalización del mandato de la Defensora, el Legislativo iniciará el proceso de selección aprobando la convocatoria pública. Sin embargo, no se conoce cuándo finalizará el interinato de Cruz. Sin límite El jueves, en una sesión del Senado, el ministro de Justicia sostuvo, en referencia al caso de la Defensoría, que “no hay en este momento una disposición expresa, taxativa que señale el tiempo de duración de los interinatos”. Gestiones La oposición realizó representaciones y hasta interpuso un recurso en busca de que se active el proceso de selección.