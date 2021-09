Las personas que no recibieron la vacunación completa tienen 11 veces más probabilidades de morir de COVID-19





10/09/2021 - 17:56:29

Infobae.- Las personas que no están completamente vacunadas esta primavera y verano (en el hemisferio norte) tienen 10 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 11 veces más probabilidades de morir de covid-19 que las que estan completamente vacunadas, según uno de los tres estudios principales publicados el viernes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) que destacan la eficacia continua de las tres vacunas en medio de la propagación de la variante delta altamente contagiosa. Un segundo estudio mostró que la vacuna contra el coronavirus Moderna fue moderadamente más efectiva para prevenir hospitalizaciones que sus contrapartes de Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson. Esa evaluación se basó en el estudio más grande de EEUU hasta la fecha sobre la efectividad en el mundo real de las tres vacunas, que involucró a aproximadamente 32,000 pacientes atendidos en hospitales, departamentos de emergencia y clínicas de atención de urgencia en nueve estados desde junio hasta principios de agosto. Si bien las tres vacunas fueron colectivamente 86 por ciento efectivas para prevenir la hospitalización, la protección fue significativamente mayor entre los receptores de la vacuna Moderna (95 por ciento) que entre los que recibieron Pfizer-BioNTech (80 por ciento) o Johnson & Johnson (60 por ciento). Ese hallazgo hace eco de un estudio más pequeño realizado por el Sistema de Salud de la Clínica Mayo en agosto, aún no revisado por pares, que también mostró que la vacuna Moderna tiene mayor efectividad que Pfizer-BioNTech para prevenir infecciones durante la onda delta. Al observar la eficacia de todas las vacunas contra las enfermedades graves y la muerte, los funcionarios de salud pública han seguido insistiendo a las personas a obtener cualquier vacuna disponible, en lugar de comparar precios y retrasar la inoculación. “La conclusión es la siguiente: tenemos las herramientas científicas que necesitamos para dar la vuelta a esta pandemia”, dijo el viernes la directora de los CDC, Rochelle Walensky, en una sesión informativa sobre el covid-19 en la Casa Blanca. “La vacunación funciona y nos protegerá de las graves complicaciones de COVID-19.” El trío de informes se produce cuando el presidente Biden anunció el jueves amplios mandatos de vacunación contra el coronavirus para frenar la variante delta en aumento, que se espera que incremente la presión sobre las decenas de millones de estadounidenses que se han resistido a las vacunas. El virus ha matado a más de 650,000 personas en Estados Unidos con alrededor de un promedio de 1,500 muertes diarias durante los últimos ocho días, una cifra no vista desde principios de marzo, según datos analizados por The Washington Post. Los estudios de los CDC ofrecen algo de claridad en un momento confuso de la pandemia en medio de preocupaciones sobre la disminución de la inmunidad y la protección de las vacunas contra una variante más contagiosa. Los datos son ampliamente consistentes con los hallazgos de otros estudios: las vacunas continúan brindando una fuerte protección para la mayoría de las personas contra la hospitalización y la muerte, incluso durante este aumento del delta, pero son menos efectivas para proteger a los adultos en los tramos de edad más altos, especialmente aquellos con problemas médicos subyacentes. La variante delta altamente transmisible ahora representa más del 99 por ciento de las nuevas infecciones por coronavirus, estiman los CDC. El miedo a la disminución de la protección contra enfermedades graves es la razón por la que la administración espera implementar refuerzos tan pronto como las autoridades sanitarias den luz verde. Pfizer está en camino de ser la primera marca aprobada como refuerzo por la Administración de Alimentos y Medicamentos desde que la compañía presentó datos sobre la seguridad y eficacia de impulsar su propio régimen de dos inyecciones con una tercera inyección de la misma vacuna. Se espera que la aprobación de las otras vacunas siga en los próximos meses. En el informe de los CDC que analizó la efectividad de la vacuna por marca, los investigadores observaron qué tan bien protegen las vacunas contra enfermedades graves. Midieron la efectividad frente a la hospitalización y, por separado, frente a los viajes al servicio de urgencias o atención urgente. La efectividad general en la prevención de viajes al departamento de emergencias o de atención de urgencia fue del 82 por ciento. La eficacia fue más alta entre los beneficiarios de Moderna (92 por ciento), seguida por Pfizer (77 por ciento) y luego Johnson & Johnson (65 por ciento). El informe de los CDC no explica por qué Moderna podría ofrecer mayores beneficios. Una posibilidad es que la dosis de ARNm de Moderna sea tres veces mayor que la de Pfizer-BioNTech. El intervalo entre inyecciones también es más largo: cuatro semanas para Moderna en lugar de tres semanas para Pfizer-BioNTech. Algunas investigaciones han demostrado que intervalos más largos entre inyecciones, incluidos períodos mucho más largos, más allá de las cuatro semanas, podrían ser ventajosos para desarrollar la inmunidad. Pero los investigadores encontraron una disminución de la efectividad contra las hospitalizaciones entre adultos de 75 años o más, y sugirieron que la disminución podría deberse a la disminución de la inmunidad y al impacto de una variante más contagiosa. Aunque el informe señaló que “esta disminución moderada debe interpretarse con precaución y podría estar relacionada con cambios en el virus que causa el covid-19, debilitando la inmunidad inducida por la vacuna a medida que pasa más tiempo desde la vacunación, o una combinación de factores”. Sin embargo, las tres vacunas mostraron una protección sólida y continua para todos los adultos, más del 82 por ciento, para la hospitalización, la sala de emergencias y los viajes de atención de urgencia. “Es realmente genial tener un 82 por ciento de efectividad en el momento del delta”, de cuatro a seis meses después de que muchas personas se hayan vacunado, dijo Eddie Stenehjem, uno de los autores y médico de enfermedades infecciosas en Intermountain Healthcare, un sistema de salud con sede en Salt Lake City que participó en el estudio. “Esperamos que esto sea un consuelo para el público en general”. Otro estudio de los CDC muestra que las vacunas sufrieron cierta erosión a medida que la variante delta se volvió dominante, especialmente entre los adultos de 65 años o más, pero la protección contra enfermedades graves y la muerte se mantuvo fuerte, aunque menos en ese grupo. Los CDC analizaron datos sobre más de 600,000 casos de covid-19, hospitalizaciones y muertes entre personas mayores de 18 años según el estado de vacunación informado del 4 de abril al 17 de julio en 13 estados y ciudades. El informe estimó que la efectividad de la vacuna contra la infección se redujo del 90 por ciento en la primera parte de ese período, cuando delta aún no había ganado una tracción significativa, a menos del 80 por ciento desde mediados de junio hasta mediados de julio, cuando delta comenzó a competir con las demás cepas del virus. La efectividad frente a la hospitalización y la muerte apenas disminuyó durante todo el período. “Aún alcanzar el 80 por ciento es un número muy bueno”, dijo Mehul Suthar, virólogo de la Universidad de Emory que estudia el coronavirus. “Estas vacunas aún resisten una variante altamente transmisible”. Hubo más hospitalizaciones y muertes que durante la primavera, pero no de manera dramática dada la ampliación de la vacunación. Entre el 20 de junio y el 17 de julio, las personas vacunadas representaron el 14 por ciento de las hospitalizaciones por covid-19, la enfermedad causada por el virus, y el 16 por ciento de las muertes, aproximadamente el doble del porcentaje observado en la primavera, informaron los CDC. Pero eso no es sorprendente, dado que las vacunas aumentaron drásticamente en todo el país. Se esperaría un mayor porcentaje de personas vacunadas entre las que están hospitalizadas o mueren cuando representan una mayor proporción de la población. Los CDC dijeron que sus datos mostraron solo una disminución muy pequeña en la protección contra enfermedades graves y la muerte, cuando se tomaron en cuenta las tasas de vacunación más altas. “Las vacunas siguen siendo muy protectoras contra enfermedades graves”, dijo William Moss, director ejecutivo del Centro Internacional de Acceso a Vacunas de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “Creo que establecimos nuestras expectativas demasiado altas para las vacunas, pensando que iban a evitar que las personas se infectaran y transmitieran el virus”. El tercer estudio analizó la efectividad de las dos vacunas de ARNm entre personas hospitalizadas en cinco hospitales de Asuntos de Veteranos en Atlanta, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Palo Alto, Ca. del 1 de febrero al 6 de agosto. El informe encontró que las vacunas de ARNm tenían una efectividad del 87 por ciento en la prevención de hospitalizaciones y se mantuvieron altamente efectivas incluso durante el predominio de delta. La eficacia en la prevención de hospitalizaciones se redujo al 80 por ciento entre las personas de 65 años o más, en comparación con el 95 por ciento entre las personas de 18 a 64 años. Las cifras informadas el viernes fueron un recordatorio de cómo los principales funcionarios de salud del gobierno, así como el presidente Biden, habían utilizado repetidamente información obsoleta de los CDC, diciendo que las hospitalizaciones y las muertes importantes eran extremadamente raras. Su mensaje, que las vacunas son enormemente beneficiosas, está respaldado en gran medida por los nuevos datos, pero se basaban en datos que no capturaban los efectos del delta, el comportamiento público relajado y la inmunidad en declive natural.