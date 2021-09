Antecedentes de Matusalén, feminicida de Mayerly, no figuran en registro judicial





10/09/2021 - 17:09:36

Correo del Sur.- Matusalén M., autor confeso del feminicidio de Mayerly en La Paz, fue condenado anteriormente por infanticidio, pero este hecho no figura en el sistema de Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap). El abogado de los Servicios Integrales de Justicia del Ministerio de Justicia, Aldo Tórrez, reveló esta situación. “Llama mucho la atención de que no esté registrado en el Rejap, estos hechos también lo vamos a indagar e informar", afirmó el jurista, citado por Página Siete. Matusalén estuvo en la cárcel hasta noviembre de 2020 por los delitos de violación e infanticidio, por los que fue condenado en 2015. Hace unos días, en la zona Alto Inca Llojeta de La Paz, asesinó y descuartizó a una joven de 18 años, según confesó a las autoridades. Por este hecho, el jueves, el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer dictó detención preventiva, por seis meses para él y Roberto H., otro de los acusados del feminicidio de Mayerly.