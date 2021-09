OMS pide gobernanza mundial contra pandemia





10/09/2021 - 11:53:44

Xinhua.- La Comisión Paneuropea de Salud y Desarrollo Sostenible, convocada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hizo un llamado a la gobernanza mundial y recomendó la creación de un Consejo de Salud Global "bajo los auspicios del G20". La comisión hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa celebrada este viernes en la Oficina Regional de la OMS en Copenhague. Según la OMS, la COVID-19 demostró cómo algunas estructuras de gobernanza no lograron proteger a las sociedades de los peores impactos de la pandemia, y algunos países recurrieron a respuestas informadas por la política y no por la ciencia. "Es necesario fortalecer la posición de la política de salud en la elaboración de políticas generales por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales mediante la creación de un Consejo de Salud y Finanzas Globales en el G20, reconociendo que la salud es un bien público mundial", dijo Mario Monti, presidente de la comisión. Además, la comisión pidió que organismos regionales de gobernanza, como una Red Paneuropea de Control de Enfermedades y un Consejo Paneuropeo de Amenazas para la Salud, mejoren las plataformas de intercambio e interoperatividad de datos en toda la vasta región. Otras recomendaciones incluyen un llamado para que los países de la región luchen contra la desigualdad y así "disminuyan la polarización en la sociedad", al igual que un llamado para una mayor inversión e innovación en los sistemas de salud europeos, que han "demostrado ser defectuosos y no adecuados para el propósito" durante la pandemia. La comisión señaló en el comunicado de prensa que la COVID-19 demostró que las soluciones de un solo país no son suficientes cuando se trata de la propagación de enfermedades transmisibles en un mundo hiperconectado y globalizado, y que esas crisis sólo pueden abordarse eficazmente mediante una acción internacional conjunta. "Hacemos un llamado a la acción en todos los niveles de la sociedad para reparar las sociedades fracturadas; para salvaguardar la salud planetaria; para innovar e invertir en los sistemas de salud; y para mejorar la gobernanza europea y mundial", dijo Hans Henri P. Kluge, director regional de la OMS Europa. "Es tiempo de aprender algunas lecciones importantes, para no volver a cometer los mismos errores", dijo Kluge.