Trump critica a Zuckerberg por el bloqueo en redes: Solía venir a la Casa Blanca a besarme el trasero





10/09/2021 - 11:30:19

RT.- El expresidente de EE.UU., Donald Trump, habló sin tapujos sobre la naturaleza de su relación con el director ejecutivo y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, mientras discutía sobre su suspensión permanente de las redes sociales en una entrevista en Fox News este jueves. "Solía venir a la Casa Blanca a besarme el trasero", afirmó Trump sobre el empresario estadounidense. "Qué bien, el jefe de Facebook va a venir con su encantadora esposa, van a venir a cenar conmigo en la Casa Blanca. Y luego ves lo que me hicieron a mí y a los republicanos, y es bastante loco, pero así va el mundo", agregó el expresidente. Trump on Mark Zuckerberg: "He used to come to the White House to kiss my ass." pic.twitter.com/EY4LuY8TRn — Aaron Rupar (@atrupar) September 10, 2021 El multimillonario republicano se refería a su bloqueo en Twitter y Facebook, tras ser acusado de haber alentado la invasión del Capitolio por una multitud de sus partidarios durante la ceremonia de certificación de la victoria de su rival Joe Biden el 6 de enero. Esta prohibición fue criticada por los conservadores, que consideran que las redes sociales atacan así la libertad de expresión, y llevó a Donald Trump a presentar una denuncia contra estos gigantes de las redes sociales.