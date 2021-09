Procuraduría solicita a la CIDH que se declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares para Jeanine Añez





10/09/2021 - 11:19:47

El Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó este viernes el Estado boliviano ha respondido a la solicitud de información que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera y pidió se declare inadmisible la solicitud de medidas cautelares para la exmandataria. Chávez dijo que dicha instancia pidió que se declare “inadmisible” la solicitud de medidas cautelares para la expresidenta Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera, solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH solicitó al Estado boliviano que informe sobre la situación de salud de Añez en su encarcelamiento, puesto que existe un pedido para otorgar medidas cautelares de protección a la exmandataria. Al respecto, Chávez dijo que “como Estado hemos encontrado que no existen elementos que fundamentan la solicitud de medidas cautelares y hemos pedido que se declare inadmisible. No consideramos que existan causales, menos que hayan convergido los elementos de la solicitud”. El Procurador aseguró que “se cumple con todos los estándares internacionales” con relación a la detención de la exmandataria. “Se ha tomado en cuenta los exámenes médicos suscritos. En consecuencia, esos informes dan cuenta que efectivamente no se encuentra en el estado que se alega en la solicitud de medidas cautelares". Enfatizó en que no convergen los elementos, requisitos de gravedad, que es un elemento sustancial para este tipo de medidas; tampoco se ha acreditado la urgencia, dado que el informe médico que se ha requerido. “Esperamos como Estado que sea desestimada esa medida requerida, ya que efectivamente no consideramos que exista ninguna de las causales y menos aún han convergido los elementos que se describen en esa solicitud”, agregó. Chávez dijo que la respuesta fue enviada la noche del jueves a la CIDH. Añez guarda casi seis meses de detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, acusada de sedición, terrorismo y conspiración en el caso del supuesto “golpe de Estado”.