Tres pescadores mexicanos sobrevivieron 27 días en altamar a base de sangre de tortuga, agua de lluvia y pescado





10/09/2021 - 10:19:43

Tres pescadores originarios de Puerto Madero, municipio de Tapachula, Chiapas, lograron sobrevivir tras 27 días de naufragio en aguas del Océano Pacífico, publica Milenio. El 10 de agosto, los hombres salieron a trabajar, sin embargo, los fuertes vientos arrastraron su lancha y los llevó mar adentro. A través de radio, pidieron auxilio al dueño de la embarcación y se acordó enviar otra lancha para rescatarlos, pero las condiciones climáticas impidieron esta acción. Los pescadores ya no pudieron comunicarse y el combustible se acabó, entonces perdieron orientación y el oleaje los alejó de la costa. Jorge y Mauricio Trinidad, hermanos de 28 y 30 años respectivamente, así como Marco Alfaro de 50 años, contaron que para sobrevivir tuvieron que beber agua de lluvia y sangre de dos tortugas que pudieron capturar, así como pescado que obtuvieron con sus redes. Tras 27 días de estar perdidos en altamar, lograron ver un peñasco y remaron con sus manos hasta el lugar, las olas ayudaron a que la embarcación se estrellara entre rocas y ellos pudieran salir para tocar tierra firme. Los pescadores estaban cerca de Salina Cruz, Oaxaca, donde fueron auxiliados y pudieron contactar a sus familiares en Puerto Madero, Chiapas. Entre vecinos y amigos recolectaron recursos para la gasolina, mientras que una persona se ofreció para ir por ellos en su camioneta. Tras el rescate, los hombres llegaron a Puerto Madero y recibieron atención médica, donde se les diagnosticó quemaduras en la piel por la explosión al sol y deshidratación, pero su salud se reportó buena y estable. Tras sobrevivir 27 días en la mar tres pescadores son encontrados en Tehuantepec https://t.co/asnJ58FP5X — Prensa Digital (@prensadigital01) September 8, 2021 Al llegar a casa, fueron recibidos con abrazos, porras y lágrimas de alegría por el emotivo reencuentro. En entrevista para MILENIO, los hermanos Trinidad dijeron que iban a renunciar a la pesca, pues aseguran que sufrieron mucho y pensaron en que ya no regresarían con vida. Por ello, señalaron que se dedicarán a la construcción de palapas con palma, pues era su antiguo trabajo; mientras que Marcos indicó que espera recuperarse y en un mes regresar a pescar, pues aseguró que es el trabajo de toda su vida y no tiene más opciones para generar ingresos y apoyar a su familia. Los tres coincidieron en que es una lección y oportunidad de vida, que aprovecharán para ser mejores personas.