Muere el actor y comediante Art Metrano, estrella de las películas Loca Academia de Policía





10/09/2021 - 10:11:52

RT.- El actor estadounidense Arthur Metrano, conocido artísticamente como Art Metrano, falleció este miércoles de causas naturales en su casa de la ciudad de Aventura (Florida), según lo confirmó su hijo Harry al medio The Hollywood Reporter. Metrano, de 84 años, alcanzó gran reconocimiento internacional en la década 1980 con su papel del teniente Mauser en la segunda y tercera parte de la famosa saga de comedia 'Loca Academia de Policía'. No obstante, su trayectoria en la escena, principalmente estadounidense, incluye más de 120 trabajos en cine y televisión. También destacó como comediante por sus actuaciones en varios 'talk shows' y programas de variedades de los años 70 como 'The Tonight Show', en el que realizaba absurdos trucos de magia. R.I.P. Art Metrano (Lt. Mauser) #PoliceAcademy pic.twitter.com/Gst4NCSlZ3 — The Five Count (@thefivecount) September 9, 2021 El 17 de septiembre de 1989, Metrano se cayó de una escalera mientras trabajaba en el techo de su casa en Los Ángeles y se fracturó varias vértebras. Quedó cuadripléjico, pero se recuperó notablemente y convirtió su tragedia personal en un monólogo de comedia en vivo llamado 'Metrano’s Accidental Comedy'. El dinero que recaudó lo invirtió en fondos para ayudar a otras personas discapacitadas. En 1994 publicó un libro de memorias, 'Twice Blessed' ('dos veces bendecido'), y en 1997 reapareció en un episodio del fugaz regreso a la televisión de 'Loca Academia de Policía'. Poco tiempo después se retiró de la actuación. "Ayer perdí a mi mejor amigo, mi mentor, mi padre. Fue y será siempre el hombre más duro que conozco. Nunca he conocido a alguien que haya superado más adversidades que él. Ha luchado y ganado tanto a lo largo de los años que siempre lo vi como indestructible, pero la verdad es que no vivimos para siempre en la tierra, pero el espíritu de una persona puede vivir para siempre dentro de ti", escribió este miércoles su hijo en una publicación en Instagram. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harry Metrano (@h_metrano)