Brics: Bolsonaro defiende modernizar OMC y regular subvenciones





10/09/2021 - 09:35:06

Agencia Brasil.- El presidente Jair Bolsonaro este jueves (9) una "cooperación reforzada" de los países del Brics para modernizar la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Para responder a los desafíos del siglo XXI, necesitamos un sistema de comercio multilateral que sea abierto, transparente, no discriminatorio y basado en reglas mutuamente acordadas y establecidas", dijo durante la XIII cumbre del bloque que reúne a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre se celebrará en Ginebra (Suiza) la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, en la que se debatirá su proceso de reforma. Para Bolsonaro, es el momento de establecer mejores reglas sobre los subsidios industriales y agrícolas. "Insisto en que la mejora de las normas sobre subvenciones -tanto industriales como agrícolas- es fundamental para corregir las distorsiones y evitar la "competencia predatoria", dijo, agregando que Brasil propuso un "paquete ambicioso pero factible" para la OMC, que incluye comercio y salud, agricultura, pesca, subsidios, entre otros. El presidente defendió asimismo avanzar "con urgencia" en los debates sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, "para ampliar su composición en ambas categorías de miembros y asegurar una mayor representación del mundo en desarrollo". A partir de enero de 2022, por undécima vez, Brasil ocupará un puesto no permanente en el grupo. El Consejo está formado por 15 países con derecho a voto, de los que sólo Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia son miembros permanentes y tienen poder de veto. La cumbre de los BRICS se celebró por videoconferencia, pero no fue transmitida. El discurso de Bolsonaro fue publicado en el sitio web de la Presidencia. Por otro lado, la apertura de la reunión fue transmitida y en su breve discurso, Bolsonaro destacó las relaciones bilaterales con cada país del bloque.



Presidencia pro tempore La presidencia pro-tempore del bloque en 2021 la ostenta India. El tema de este año es la cooperación intra-Brics para la continuidad, la consolidación y el consenso. En 2022, China asume el liderazgo del grupo. Durante su discurso, Bolsonaro aseguró que China tendrá todo el apoyo de Brasil. "Los resultados alcanzados en el presente año ratifican la solidez de nuestro diálogo intra-Brics", dijo. El presidente brasileño también destacó la necesidad de iniciativas que conduzcan a una mayor producción y distribución de vacunas, productos farmacéuticos e insumos en los países en desarrollo para hacer frente a la pandemia del covid-19. "La cooperación entre los titulares de la tecnología y los productores nacionales, especialmente en los países en desarrollo, sigue siendo esencial para permitir la lucha contra la pandemia", dijo. Para Bolsonaro, el Nuevo Banco de Desarrollo, también conocido como Banco de Desarrollo de los Brics, tendrá un papel aún más central en el contexto de la recuperación económica post-pandémica, así como la cooperación en las áreas de ciencia, tecnología e innovación. "Nuestros países han demostrado la capacidad de encontrar soluciones a los diferentes retos a los que se enfrentan nuestras sociedades, como demuestran los resultados de la convocatoria de proyectos de investigación dedicados a la lucha contra la pandemia del covid-19", dijo.