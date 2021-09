Ortega revela cifra de vacunados contra COVID-19 en Nicaragua: Apenas 523 mil en siete meses





10/09/2021 - 09:16:32

VOA.- El gobierno de Nicaragua, que ha mantenido en secreto el número de personas vacunadas contra el COVID-19 en el país, reveló finalmente que 523.000 nicaragüenses han sido inmunizados desde que se inició el proceso de vacunación hace casi siete meses. El propio presidente Daniel Ortega dijo en un acto público el jueves que la cifra corresponde a un 18,6% de la población que está programada para ser vacunada, todos mayores de 30 años. El mandatario, que no especificó cuántos de ellos tienen las dosis completas, expresó que la meta total de vacunación es de 2,8 millones de ciudadanos, de los 6 millones que hay en total en Nicaragua. “La meta en total es de 2.8 millones de ciudadanos, de 30 años para arriba. Hay casos especiales de jóvenes menores de edad o casos excepcionales de niños, aunque son muy raros, donde hay que aplicar la vacuna”, dijo Ortega. Hasta principios de esta semana, el gobierno no había divulgado el número de personas vacunadas contra el coronavirus, en medio de un rebrote de casos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) había expresado preocupación un día antes por la lentitud con que avanza el proceso de vacunación Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo el miércoles que había países que estaban “rezagados porque no tienen dosis disponibles”, como era el caso de Guatemala y Nicaragua. Las declaraciones de Ortega llegan poco después de que el Ministerio de Salud nicaragüense reportara en las dos últimas semanas el mayor número de contagios desde que llegó el coronavirus al país a mediados de 2020. Desde el 31 de agosto al 7 de septiembre, las autoridades de salud informaron de un total de 615 personas contagiadas con el nuevo coronavirus, la mayor cifra hasta la fecha. Médicos independientes han reportado que hay un subregistro en las estadísticas oficiales con el fin de “ocultar el desastre sanitario” que se vive en Nicaragua. El Observatorio Ciudadano, que integran expertos bajo condición de anonimato para evitar medidas represivas del gobierno, lleva un conteo paralelo al del Ministerio de Salud. Del 26 de agosto al 1 de septiembre contabiliza al menos 1.088 casos de coronavirus y 191 muertos en la nación centroamericana por causas relacionadas al COVID-19.