La policía española detiene al Pollo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez y prófugo de la Justicia





10/09/2021 - 08:57:46

La Policía española ha detenido este jueves en Madrid al venezolano Hugo Carvajal, más conocido bajo el sobrenombre del 'Pollo Carvajal', prófugo de la justicia y buscado para su extradición a Estados Unidos. La operación se ha llevado a cabo a las 21:15 h. (hora española) y según han informado los agentes a través de twitter, quien fue exjefe de los servicios secretos de Hugo Chávez “vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”. Carvajal es reclamado por los Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas, que se habrían llevado a cabo cuando pertenecía al llamado Cartel de los Soles, publica VOA. Fue arrestado en España en el año 2019 y, en ya 2020, el Consejo de Ministros, órgano que tiene la última palabra en los casos de extradición, aprobó la entrega a los EE.UU., aunque en ese momento el ex general ya se encontraba en paradero desconocido. En el escrito de la DEA, a los que tuvieron acceso los periódicos La Vanguardia y El Mundo, se expresa que Carvajal Barrios se encontraba “viviendo en la ciudad de Madrid en un departamento de la zona de Arturo Soria” y convivía con la ciudadana venezolana Astrid Carolina Viloria Palacio, dice Infobae. Luego, el texto de la DEA dirigido a la Policía española sostiene: “Les informamos de otros detalles que podrían ser de utilidad en localizar y arrestar a este fugitivo: el departamento de Viloria Palacios está en el tercer o cuarto piso de un edificio en la zona. La terraza del departamento cuenta con muchas plantas que utiliza Carvajal Barrios para ofuscar su cara cuando sale a usarla”.



🚩Detenido esta noche en #Madrid el "Pollo Carvajal", prófugo de la justicia y buscado para su extradicción a #EEUU. Vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza.#SomosTuPolicia pic.twitter.com/U7D7iKkQDg — Policía Nacional (@policia) September 9, 2021 El momento del arresto de "El Pollo" Carvajal Y subraya: “Se sabe que Carvajal Barrios utiliza pelucas y disfraces para pasar desapercibido. También hay indicaciones de que se habrá hecho cirugía plástica para cambiar su aspecto físico”. Carvajal, que tenía en vigor una orden de detención e ingreso en prisión para la ejecución de la extradición a EEUU, se encontraba en un domicilio protegido por varias personas al momento del arresto. En esa vivienda, según las fuentes, estaba refugiado sin salir en ningún momento al exterior. La entrada en el inmueble se ha llevado a cabo mediante autorización judicial y fue ejecutada por efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios. Posteriormente fue trasladado a las dependencias del Grupo de fugitivos ubicadas en el complejo policial de Canillas. Se trata de la segunda vez que Carvajal es detenido en España. En abril de 2019 fue arrestado también en Madrid tras entrar al país europeo con pasaporte falso, pero la Audiencia Nacional denegó su extradición al entender que EEUU lo reclamaba por “una motivación política”, por lo que fue puesto en libertad. Primeras reacciones: El embajador de EE. UU. ante Venezuela, James Story, celebró el arresto divulgando vía Twitter una cita de Martin Luther King: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia justicia”. Por otro lado, el expreso político venezolano Iván Simonovis expresó a través de twitter que, además del 'Pollo Carvajal', otros venezolanos como Alex Saab “tendrán que rendir cuentas ante el sistema de justicia de EE.UU.”, en referencia al empresario colombiano Alex Saab, cuya extradición a pedido del gobierno estadounidense acaba de ser aprobada por el Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Asimismo, Simonovis calificó la captura de el ex general Carvajal como “un mensaje claro a la dictadura de Nicolás Maduro”. La escritora venezolana Ibéyise Pachecho se pronunció sobre el arresto a través de twitter. “Finalmente lo atraparon. Es mucha la información que maneja del chavismo. Se dedicó a espiarlos a todos”.

*Con información de VOA e Infobae