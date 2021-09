Una auditoría de KBR recomendó a YPFB reparar fuga en planta de urea





10/09/2021 - 08:10:57

El Deber.- Una auditoría realizada por Kellogg Brown & Root (KBR) recomendó a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reparar dos fugas en la Planta de Amoniaco y Urea, ubicada en la localidad de Bulo Bulo (Cochabamba). Estas recomendaciones fueron realizadas en el mes de mayo después que técnicos de esa compañía estadounidense de ingeniería y construcción visitaran el complejo petroquímico. La industria está dividida en tres plantas: una de amoniaco, otra de urea y una de servicios. En un documento de 21 páginas KBR, que es la compañía que vendió la tecnología para la planta de amoniaco a Yacimientos, realizó estas observaciones e incluso recomendó una serie de empresas para que solucionen la falla. Esta firma tiene más de 50 años de trayectoria en este campo. “Son los creadores de la tecnología de producción de amoniaco y tienen las licencias de cómo funciona el reactor en la síntesis, eso no lo conoce nadie más que el licenciante (KBR)”, señaló un ex ejecutivo de Yacimientos. Entre sus recomendaciones, KBR señala que antes de reanudar las operaciones de la planta, YPFB debía reparar dos fugas de gas de síntesis a alta presión, en la línea de salida del reactor de amoniaco. La firma sugería también reparar la brida, que es un elemento que une dos componentes de un sistema de tuberías de salida del reactor de la planta de amoniaco, falla que data de 2019. En el informe se adjuntan incluso correos, mapas y las sugerencias hechas por la firma norteamericana a Yacimientos. Según técnicos y operarios de YPFB -que pidieron no ser citados- la estatal no cumplió con ninguna de las recomendaciones, aspecto que fue negado por la empresa. Cabe recordar que el complejo estuvo parado por 21 meses. Consultados sobre la auditoría, desde YPFB indicaron que el informe en el que el licenciante KBR hace recomendaciones para realizar ajustes en el complejo petroquímico, corresponde al mes de mayo de 2021, que en esa fecha, la planta se encontraba en pleno proceso de mantenimiento para el arranque y en ese entonces se ejecutaba una serie de ajustes regulares en todo tipo de reinicio de operaciones. “Las recomendaciones a las que hace referencia el informe serán levantadas en el marco de una programación de operaciones y bajo el estricto control y supervisión de los especialistas”, dijo YPFB a EL DEBER. En su apertura, YPFB indicó que la industria operaría hasta un 70% de su capacidad instalada. Además, reveló que se invirtieron más de $us 53 millones en la refacción de la planta. El especialista en Hidrocarburos, Hugo del Granado, sostuvo que YPFB hizo bien al contratar a KBR porque la firma fue la que desarrolló este tipo de tecnología, y dijo que sería lamentable no haber seguido las recomendaciones. Agregó que es necesario que la planta opere sin ningún inconveniente y que se logró acuerdos para exportar la urea. Denuncia No obstante -después de dos días de volver a funcionar- operarios de Yacimientos denunciaron a través de EL DEBER que persistía la fuga de amoniaco que KBR había recomendado reparar. La denuncia surgió paradójicamente por una foto que compartió el presidente Luis Arce Catacora en sus redes sociales y donde se observa el componente dañado. “Hoy es un día histórico para #Bolivia porque reactivamos nuestra Planta de Amoniaco y Urea en Bulo Bulo, #Cochabamba, que fue paralizada y dañada por el gobierno de facto”, posteó el mandatario desde su cuenta de Twitter. Después de que el jefe de Estado hizo esta publicación funcionarios del complejo denunciaron que la estatal no hizo la reparación señalada por KBR. La foto de la fuga fue enviada a dos exejecutivos de YPFB para validar el incidente y ambos mencionaron que efectivamente se trata de una contingencia en la brida. Mediante un comunicado de prensa, el vicepresidente Nacional de Operaciones de la petrolera estatal, Luciano Montellano desmintió la existencia de una supuesta fuga de amoniaco y nitrógeno en la planta. Además, negó que esta supuesta fuga estuviese causando algún daño al personal y descartó el riesgo de contaminación en el referido complejo petroquímico. “La planta está operando desde el lunes, dentro de los estándares de seguridad más altos”, dijo.