Liberan a la hermana de Samuel Doria Medina tras declarar en la Fiscalía de La Paz





10/09/2021 - 07:00:53

Lourdes Doria Medina Auza, hermana del líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, fue liberada la noche de este jueves luego de prestar su declaración informativa ante la Fiscalía Departamental de La Paz. Horacio Acosta, su abogado, dijo que la mujer no pretendía abandonar el país y que su viaje a era por motivos de salud. Respecto a la denuncia que la vincula con la empresa Akapana, asociada al caso Papeles de Panamá, Acosta dijo que "no se puede emitir ningún comentario porque están en el inicio de las investigaciones". “Lo que ha habido es, tal vez, una mala interpretación del viaje que ella estaba realizando desde Santa Cruz, donde le han realizado una aprehensión. La aprehensión tiene por objeto que ella venga a la Fiscalía y preste su declaración, tal como lo acaba de hacer”, dijo. “Mi hermana Lourdes fue detenida por una confusión. Tiene 74 años, viajaba para atender su salud. Ella no trabaja en las empresas familiares y no tenía ningún impedimento para viajar. Lamento profundamente que sucedan estas cosas en Bolivia. Ella fue liberada.(sic)”, escribió Samuel Doria Medina en Twitter. Su aprehensión se dio esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz cuando pretendía salir del país rumbo a los Estados Unidos y fue trasladada a La Paz donde se indaga el caso. Doria Medina es investigada por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, señala un reporte de la red ATB.