Ministro de Gobierno usó imágenes pasadas en informe sobre la muerte de un policía, según periodista





09/09/2021 - 17:37:06

Los Tiempos.- El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en una petición de informe en la Cámara de Diputados, presentó imágenes que corresponden a un hecho sucedido el 2020 en los Yungas, como si fueran del mes de julio de este año cuando murió el policía Miguel Ángel Quispe, aseguró el periodista de esa zona, Galo Hubner. Este pasado 7 de septiembre, el ministro de Gobierno asistió a una petición de informe que solicitó el diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana sobre las circunstancias en las que murió el cabo Quispe en la zona de los Yungas, en medio de un conflicto entre dos bandos de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca). El periodista Galo Hubner de radio FMBolivia de la zona de los Yungas dijo que "no hay donde perderse", de esa manera aseguró que las imágenes que mostró el ministro Del Castillo no corresponden a los hechos sucedidos este mes de julio de 2021. "Son imágenes ocurridas a finales del mes de agosto de 2020, cuando hubo un conflicto cocalero en el sector, pero no corresponde a los hechos supuestamente al 3 de julio que dice el ministro, donde murió un policía", sostuvo Hubner en radio Compañera. El periodista detalló que esas imágenes del video que mostró en una petición de informe el titular de Gobierno, en realidad corresponde a otro conflicto cocalero que sucedió a finales del mes de agosto en el sector de San Juan, regional San Juan de Tocoroni. El informe que brindó el ministro a la comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de Diputados fue compartido en su cuenta de Facebook el 7 de septiembre a las 10.56. En las imágenes se puede ver a una persona que con un arma no identificada de qué tipo dispara hacia la foto de un poste en la calle, causando que se apague la energía eléctrica. Según el ministro es una "persona con arma de fuego de alto calibre, posiblemente un fusil máuser, esta persona está identificada por los vecinos del lugar", sostuvo. Cuando se ve a varias personas en las imágenes, la autoridad dice que portan armas fuego de alto calibre. Dijo que se entraron a las casas causando "terror y zozobra".