Rodríguez pide dejar los parchecitos en la reforma judicial y cuestiona al Ejecutivo; Lima lo refuta





09/09/2021 - 17:25:34

La Razón.- El expresidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, cuestionó este jueves el rol del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, en los intentos de la reforma judicial y pidió que se dejen los “parchecitos” en este proceso. “Yo planteo de manera muy concreta que lo primero que hay que hacer, para que se exprese (una) voluntad responsable e ineludible, es que dejemos los parchecitos, los planteamientos; partamos de un buen diagnóstico participativo e independiente (para que eso sea) la línea de base para formular planes”, dijo Rodríguez en una entrevista con La Razón Radio. En ese sentido, consideró que se debe “descentrar la mirada de reforma del poder político e invertirla” porque, en su criterio, “no tiene que ser el ministro del Ejecutivo el que tradicionalmente sea el único que se refiera al tema”. “El Ejecutivo más bien debería ser el que menos se ocupe del tema judicial; la creación de los ministerios de Justicia fue, es y sigue siendo muy cuestionada porque tiene una tendencia a copar la conformación de los órganos judiciales, que deben ser esencialmente independientes”, subrayó. Dijo que los ministerios de justicia tienen la tendencia de “apropiarse, en el sentido sano”, de los proyectos de justicia. Pero, “cuando me tocó integrar la Corte Suprema y presidirla, teníamos muy clara la diferencia de lo que eran las decisiones del Órgano Judicial y sus políticas; nosotros no dependíamos del Ministro de Justicia en absoluto, es más, cuando fui presidente (del Estado) reduje a Viceministerio de Justicia (esa cartera) porque yo no creo que haya un gobierno judicial compartido con un ministro del Ejecutivo”, remarcó. Por tanto, la reforma judicial, según Rodríguez, “va más allá de un ministro, de otras autoridades o iniciativas” porque en realidad “es un tema de Estado y el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca deben pronunciarse e idealmente (también) las cabezas de los principales tribunales”. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón, respondió que el Gobierno nacional funciona a través de la relación que todos los ministros tienen con el presidente Luis Arce. “Los ministros hablamos en nombre del Presidente y ninguna de las participaciones que podamos hacer cualquiera de nosotros puede hacerse sin el nivel de coordinación del Presidente; el presidente Arce me ha dado la instrucción (de) que esta reforma tenga la mayor celeridad posible en los tiempos que tenemos que considerar en la Asamblea y con el Órgano Judicial”, afirmó Lima. Añadió que hay momentos en los cuales el Jefe del Estado debe hablar a los bolivianos y cuando promulgue alguna nueva normativa, enmarcada a la reforma judicial, también se referirá de manera pública como lo hizo con “contundencia” sobre otros temas. Pero “decir que el ministro no está en comunión con una lectura del Gobierno (o) que tiene una lectura diferente, eso no es así; los ministros actuamos en nombre del Presidente y no podemos hacer nada si no tenemos un nivel de coordinación en el gabinete ministerial y las diferentes instancias; la política pública es una política del presidente Arce y no del ministro de Justicia”, insistió Lima. Estas expresiones surgen en momentos que otra vez surgen distintas propuestas de reforma judicial, tanto desde el oficialismo como la oposición, después de que el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionó la administración judicial en el país por su falta de independencia.