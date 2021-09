Regresa el fin de la libertad de prensa con la vuelta de los talibanes, aseguran periodistas





09/09/2021 - 11:11:30

VOA.- Un medio de comunicación libre e independiente no será posible en Afganistán, a pesar de las garantías de los talibanes, aseguran algunos periodistas. "Un futuro turbio les espera a los medios en Afganistán", dijo a la Voz de América una experiodista de la red TOLO News. El periodista, que salió de Afganistán antes de la toma de posesión y que pidió el anonimato, agregó que "bajo el Talibán, los medios no tendrían la libertad de la que gozaron en los últimos 20 años". Con el regreso de los talibanes, dos décadas de logros de los periodistas afganos "desaparecieron de la noche a la mañana", aseguró. El 17 de agosto, en la primera conferencia de prensa de los talibanes después de que el grupo tomó Kabul, su portavoz, Zabiullah Mujahid, dijo que los medios de comunicación seguirán siendo "libres e independientes", siempre que trabajen de acuerdo con los "principios islámicos", sean justos y sirvan "a los intereses nacionales". Pero, dijo el periodista de la red TOLO, los talibanes "no definen lo que significa el 'marco islámico' para ellos". El historial de los talibanes muestra que el grupo "no cree en la libertad de expresión y prensa", agregó. Durante su gobierno en la década de 1990, los talibanes no permitieron ningún medio de transmisión, excepto los canales de radio de propiedad estatal que se usaban con fines de propaganda. Desde su regreso, los combatientes talibanes les han dicho a las periodistas de las emisoras estatales que dejen de ir a trabajar, han realizado búsquedas puerta a puerta de los reporteros y han realizado cambios en la programación, informaron los medios locales. La periodista afgana Shakeela Ibrahimkhel aseguró a la VOA que el regreso de los talibanes "significa el fin de la libertad de prensa en Afganistán". Shakeela fue pionera en Afganistán, convirtiéndose en una de las primeras mujeres periodistas en unirse a TOLO News en 2004, en un momento en el que todavía era inusual que las mujeres trabajaran. Ella trabajó para la emisora durante varios años, pero un ataque de los talibanes a la cadena cambió su vida. En enero de 2016, un terrorista suicida atacó una minivan que transportaba a varios de los colegas de Ibrahimkhel. Siete miembros del personal del medio que acababan de salir del trabajo por el día murieron en el ataque. En una entrevista a principios de este año con la VOA, Ibrahimkhel recordó el pánico y el horror cuando comenzó a informar sobre el bombardeo, solo para darse cuenta de que se había dirigido a su propia estación. "Todos nosotros, todos mis colegas en la oficina, estábamos sentados como zombis. No podíamos movernos", recordó. Los talibanes reclamaron el ataque y al principio afirmaron que Ibrahimkhel estaba entre los muertos, relató. Temiendo por su seguridad, ella y sus hijos abandonaron Afganistán unos meses después. El ataque no es el único por el que se acusa a los talibanes de llevar a cabo acciones contra medios de comunicación y periodistas en los últimos 20 años. De los 67 periodistas asesinados en Afganistán entre 2013 y 2020, los talibanes figuran como responsables de 27 casos, según muestran los datos del grupo de medios locales Afghan Journalists Safety Committee. Los talibanes no permitirán que los medios independientes trabajen en Afganistán, dijo Ibrahimkhel, y agregó que "no se puede confiar en que el grupo cumpla sus promesas". Ella cree que algunos medios de comunicación continuarán en Afganistán, pero tienen que "adaptarse y escuchar a los talibanes, no solo por el contenido sino también por la presentación". Las mujeres periodistas perderían sus logros porque los talibanes "no creen en los derechos de las mujeres", agregó. Las mujeres ya están desapareciendo de los medios, informa la organización Reporteros sin Fronteras (RSF). Menos de 100 mujeres periodistas están trabajando actualmente en Kabul, y la mayoría de las que informan desde las provincias han tenido que dejar sus trabajos, informó RSF esta semana. La cifra es una caída significativa de los datos que el grupo de medios recopiló en 2020.​