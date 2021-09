Nicaragua: Autoridades de salud recetan polémico medicamento contra el COVID-19





09/09/2021 - 11:02:41

VOA.- El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento Ivermectina, como única opción preventiva contra el COVID -19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. Este medicamento es un antiparasitario no recomendado por la Organización Mundial de la Salud ni la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Sin embargo, el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso y dijo que su eficacia estaba comprobada. “En los memes y WhatsApp te dicen ‘bueno la Ivermectina no sirve’, porque hay gente que está dirigida a que te enfermes más rápido… pero la Ivermectina está demostrado. Por ejemplo, en la India, el tratamiento que se dio y lo usaron de manera masiva fue muy efectivo y bajó importantemente todo el asunto de la pandemia, acompañado, desde luego, con la vacunación”. El Ministerio de Salud ordenó a los médicos entregar a los pacientes con síntomas respiratorios o que tuvieron contacto con pacientes con COVID-19 una prescripción de seis tabletas de Ivermectina que deben tomarlas de tres en tres, con una diferencia de 48 a 72 horas. Al mismo tiempo, Saénz afirmó que en Nicaragua aún no se ha confirmado la circulación de la variante delta del COVID-19 pero no descartó su presencia en el país. Sin embargo los médicos en hospitales públicos, privados y clínicas particulares aseguran que los pacientes presentan síntomas de la variante, entre ellos: dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre, vómitos, diarrea y otras complicaciones. El epidemiólogo Álvaro Ramírez dijo en un entrevista con la Voz de América que la Ivermectina no es un medicamento apropiado para tratar el COVID- 19. "No hay ninguna evidencia médica que recomiende la Ivermectina, incluso en los Estados Unidos se está prohibiendo el uso por la toxicidad. Entonces el riesgo de estar usando la Ivermectina sin control en la población es alto. No entiendo por qué el gobierno está obligando a la gente a tomar esto y haciendo visitas casa a casa. En la literatura científica, en ningún momento la Ivermectina es un medicamento recomendado". En tanto, ciudadanos que han acudido a los puestos médicos denuncian que no hay disponibilidad de pruebas PCR para todos debido a que por orden gubernamental deben ser practicadas solo a personas de la tercera edad, personal médico y mujeres embarazadas.