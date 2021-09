Luces, cámara, acción: Autorizan grabaciones de la película Transformers en Machu Picchu





09/09/2021 - 10:48:35

Andina.- Los reflectores estarán, una vez más, sobre la ciudadela de Machu Picchu, que será escenario de la filmación de la película “Transformers: El despertar de las bestias” ("Transformers: Rise of the Beasts"). Las autoridades autorizaron las grabaciones por cuatro días, aunque se extremarán todos los cuidados para evitar daños en la maravilla del mundo. El jefe del parque arqueológico nacional de Machu Picchu, José Bastante Abuhadba, afirmó que la productora cumplió con la carta de compromiso de no afectación al patrimonio y una serie de requisitos relacionados a los equipos que pueden y no pueden ingresar al atractivo arqueológico. “Que quede claro que a Machu Picchu no va a ingresar ninguno de los robots, ni siquiera una mano del robot”, aseguró tras precisar que “en Machu Picchu solo se filmará con los dos actores principales y el resto será una recreación virtual de los robots”. La filmación también comprende escenas en el centro histórico del Cusco. Al respecto, el gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Juan Carlos Galdós, sostuvo que la productora ya cuenta con la autorización, así como de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC). “Se firmó compromisos para evitar el daño del patrimonio, habida cuenta de que Cusco es protegido por la Unesco”, señaló el funcionario, sin descartar que durante los días de filmación se cierren calles y avenidas. El alcalde de la Ciudad Imperial, Víctor Boluarte, dijo esperar que se cumplan los compromisos, se respete la normatividad y que hay la predisposición de “apoyar y alentar esta clase de proyectos porque benefician al Cusco”. Desde Hollywood El martes partió a Machu Picchu Pueblo el staff de producción y actores de Transformers: El despertar de las bestias; en la víspera arribaron a la ciudad del Cusco cerca de un centenar de personas y se hospedaron en el lujoso hotel Monasterio. Por la noche, el equipo de producción salió a hacer un recorrido por las calles, a modo de reconocimiento y después volvió a alistar maletas y equipos para viajar a Ollantaytambo y luego a Machu Picchu, donde se rodará el filme de ciencia ficción durante cuatro días. El latino Anthony Ramos Martínez es uno de los actores de la saga 'Transformers'. Entre los actores figuran Anthony Ramos Martínez y Dominique Fishback, quienes al salir del hotel mostraron sencillez, sonrieron y saludaron a las personas apostadas allí y subieron a una van que los esperaba. La actriz afroamericana Dominique Fishback mostró mucha sencillez con los cusqueños. El productor Lorenzo di Bonaventura y el director Steven Caple Jr. contaron hace unos meses que Transformers: El despertar de las bestias, cuyo estreno está previsto para el 24 de junio del 2022, se rodará en lugares emblemáticos del Perú como Machu Picchu o Cusco. Caple Jr. aseguró que Machu Picchu es “un lugar muy mágico” y Di Bonaventura se mostró orgulloso de poder llevar a los cines la cultura y la historia del Perú.