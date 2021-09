Un narcotraficante se queda dormido con su celular en la mano, llama sin querer a la Policía y lo capturan





09/09/2021 - 09:37:01

Un narcotraficante ha sido capturado por un policía en Alemania luego de quedarse dormido con su teléfono y llamar por casualidad al servicio de emergencias. Varias llamadas no habituales fueron recibidas la noche del viernes pasado y solo se podía oír al otro lado ronquidos y gemidos, informa Bild. Debido a que no se podía descartar que el hombre estaba en una situación de emergencia, una patrulla fue enviada al domicilio de la persona, localizado en la ciudad de Waldbröl, en Renania del Norte-Westfalia. El compañero de piso del hombre dormido abrió la puerta. Tan pronto como entraron en el apartamento, los agentes percibieron un olor a marihuana. El registro del piso reveló mucho más: además de cannabis, encontraron numerosas pastillas de éxtasis, así como grandes cantidades de anfetamina y cocaína, balanzas finas y dinero en efectivo. Curiosamente, el hombre protestó, diciendo que no había llamado a la Policía y que todo era un pretexto para entrar en su vivienda, hasta que al ver el historial de llamadas en su móvil quedó petrificado. Ambos fueron arrestados como sospechosos de traficar con drogas.