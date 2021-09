Cochabamba: Muere madre con Covid-19; su bebé se encuentra estable





09/09/2021 - 08:54:27

Los Tiempos.- Una joven madre de 18 años, que no recibió la vacuna contra el Covid-19, falleció la jornada pasada a causa de la enfermedad en el hospital materno infantil Germán Urquidi, informó el director del centro, Antonio Pardo. El director indicó que dejó a su niño que nació prematuro en la orfandad. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que sólo 616 embarazadas fueron inmunizadas. “Tenemos que lamentar una muerte más. Lamentablemente, la joven madre no tenía la vacuna y esto tiene que ser un llamado de atención para que no duden de las vacunas y cumplan las medidas de bioseguridad”, dijo. “El niño nació con un peso de 1.600 kilogramos, está en terapia intensiva, sin embargo, la evolución parece ser favorable. No hay que bajar la guardia, nuestra área Covid-19 hace dos meses no tenía pacientes, pero en las últimas 24 horas ingresaron dos pacientes positivas”. Informó que la pandemia afecta la placenta de las embarazadas, pero no transmite el Covid-19 a los bebés, la mayoría nació prematuro. Convenio El director del materno, Antonio Pardo, informó que se logró un convenio con el hospital Univalle para internar a los bebés prematuros. “Este convenio inició el 1 de septiembre, ya hemos referido seis pacientes, estamos viendo la parte táctica de enviar pacientes para que las operen allá y el bebé se quede”, explicó.