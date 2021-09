Vacunación a jóvenes no pasa del 50% en 7 departamentos





09/09/2021 - 08:49:40

Página Siete.- El Ministerio de Salud alertó que los jóvenes son ahora los que menos reciben la vacuna contra la covid. De acuerdo con este informe, los porcentajes están por debajo del 50% en siete departamentos. Ante esta situación, especialistas y autoridades locales convocan a las personas de 18 a 29 años a acudir a los puntos de inmunización para cortar de esa manera la cadena de transmisión del coronavirus. “Las personas mayores de 60 años son los que más se presentaron a los puntos de inmunización. Necesitamos que los jóvenes asistan a vacunarse. Es prioridad que ellos reciban las dosis para cortar la cadena de contagio y minimizar el impacto negativo de una posible cuarta ola. La responsabilidad está en nuestras manos”, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza. Según el informe del Ministerio de Salud, Tarija y Santa Cruz son los únicos departamentos que superaron el 50% de vacunados en los jóvenes de 18 a 29 años. En el resto del país, se registran porcentajes menores. Por ejemplo, Potosí sólo alcanzó un 33% de cobertura en este grupo etario. Le sigue Beni con un 37% de avance (ver infografía). Respecto a este bajo porcentaje, Juan Pablo Suárez, director del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), advirtió que en “términos relativos” puede ser que los jóvenes sean los que menos se vacunaron, pero “hay que tomar en cuenta que este grupo es mucho mayor (en comparación con el de) las personas de 60 y más años”, dijo. Según la proyección al 2021, que fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país viven 1,2 millones de personas mayores de 60 años. En cambio, la población comprendida entre 18 y 29 años suma 2,3 millones de jóvenes, casi el doble. “Debemos considerar que la vacunación para este grupo comenzó mucho tiempo después (el 1 de julio) que los adultos mayores (en marzo). Considerando estos aspectos será difícil que los jóvenes igualen el porcentaje de los mayores”, añadió el especialista. Suárez concluyó que “obviamente” el porcentaje de población vacunada joven será “mucho menor”. “De todas formas, la predisposición a vacunarse de los jóvenes es bastante buena”, dijo. En junio pasado, este instituto cruceño llevó adelante una encuesta y concluyó que los más jóvenes están más dispuestos a recibir los inoculantes. “Hay una correlación inversa a la predisposición a vacunarse. Es decir, que a medida que aumenta la edad, la población tiene más dudas de las vacunas. Por ejemplo, un 80% de las personas mayores de 50 años dudan en acceder al proceso de inmunización; y al contrario, un 76% de las personas de 20 a 39 años están dispuestas a vacunarse”, dijo. Guillermo Cuentas, exministro de Salud, calificó de “una pena” que los jóvenes no asistan a los puntos de inmunización. “Es lamentable que suceda algo así con este grupo etario, que es el más informado porque desarrolla actividades académicas y tiene acceso a una adecuada información. Pero al mismo tiempo es probable que sea el grupo más sensible y vulnerable por las publicaciones que surgen en las redes sociales”, advirtió. El especialista consideró además que este grupo debe regresar a sus fuentes laborales o a la universidad. “El Gobierno debería exigir la reapertura de las clases universitarias con (la exigencia del) carnet de vacunación”, dijo. Cuentas indicó que los jóvenes deberían ser el “motor” de la vacunación y no el que tenga más dificultades. “Acá el Gobierno debe ser coercitivo, especialmente para todos los universitarios. Si no desean recibir una dosis, deberán realizarse una prueba PCR cada semana. Además, ellos son los que van más a fiestas y eventos sociales, también pasan clases en aulas con alta concentración de personas y con mayor actividad social”, dijo. Las tareas La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del SUS, Alejandra Hidalgo, informó que elaboran una estrategia para llegar con la vacuna a grupos que todavía no recibieron las dosis. “En los siguientes días, las máximas autoridades presentarán una estrategia para llegar a esa población que no fue vacunada. Será una tarea conjunta que deberá ser replicada por las alcaldías y las gobernaciones”, explicó Hidalgo. La viceministra consideró que se debe cumplir con la vacunación a las personas mayores de 18 años. “Tenemos que llegar, como mínimo, al 70% de la población vacunable. De esa forma se tendrá la inmunidad de rebaño que beneficiaría también a los menores de 18 años”, explicó. El martes, representantes del Ministerio de Salud se reunieron con las autoridades de la Alcaldía de El Alto para impulsar la vacunación en esa urbe. “Son 59 centros de salud que están trabajando y todos tienen la vacuna correspondiente”, dijo. Este plan se ejecuta porque El Alto es una de las ciudades con menor porcentaje de aplicación de las vacunas. Además, su alcaldía destinó buses municipales para realizar una inmunización móvil. El secretario municipal de Salud de El Alto, Saúl Calderón, dijo que los jóvenes “merecen” ser incluidos dentro de las decisiones de la ciudadanía y por eso llevan adelante una serie de talleres de capacitación para informar sobre los beneficios de las vacunas. “Si hay (excedente de) vacunas se aplicarán también en los colegios a los menores de edad. Pero para llegar a ese punto, todavía hay tiempo. Por ahora, sólo se pueden aplicar las dosis a los jóvenes de 18 años en adelante. Para este grupo se tomó en cuenta los últimos cursos de bachillerato y las universidades”, explicó Calderón y aseguró que para llegar a este grupo se usan los buses móviles de inmunización. Para mejorar el porcentaje, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz arrancó el miércoles con la vacunación en las zonas rurales. Su director, Mayber Aparicio, declaró que los equipos ya emprendieron el viaje a los sitios más alejados. “Se trata de seis brigadas que viajaron el miércoles. Cada uno de los equipos está compuesto por cinco personas. En 21 días deberán alcanzar al mayor número de personas. Pasadas las tres semanas, deberán volver para colocar la segunda dosis”, dijo Aparicio. Estos equipos tendrán acceso a internet a través de sus celulares para llenar el registro de vacunados.