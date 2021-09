Diputados de PP de España piden información sobre pericia de Salamanca a Ministerio de Universidades





09/09/2021 - 08:00:29

Correo del Sur.- Diputados del Partido Popular (PP) de España solicitaron al Ministerio de Universidades datos, información y documentos sobre la pericia elaborada por la Universidad de Salamanca que concluyó que no hubo manipulación de datos en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. Los parlamentarios de PP María Valentina Martínez, Belén Hoyo Juliá y Pablo Hispán Iglesias, hicieron esta petición este 8 de septiembre, según un documento que difundió el periodista Andrés Gómez Vela en su cuenta de Twitter. Solicitan información o documentos “sobre el informe de pericia elaborado por la Universidad de Salamanca (…) con el fin de saber si alguna instancia del Gobierno hizo solicitud de este informe, si hubo asignación de recursos por concepto de subvención, y si fuera el caso, mecanismos empleados para la asignación de estos recursos, expediente de tramitación de los contratos y convenios suscritos por la universidad o la fundación, así como demás cuestiones que pudieran afectar dicho proceso de adjudicación que llevó a la realización del informe en cuestión”, reza el documento. Con las conclusiones de la pericia encargada a la Universidad de Salamanca, que señala que "no hubo manipulación" de los resultados en los comicios anulados en 2019, la Fiscalía General del Estado dio por cerrado el caso "Fraude electoral", al considerar de que "no constituye delito". Del mismo modo reconocieron que su análisis se circunscribió al área informática, pero que no se realizó un estudio a la integralidad del proceso electoral, como se hizo en la auditoría realizada por la Secretaría General de la OEA. Hace un mes, el europarlamentario Hermann Tertsch también anunció una fiscalización a la Universidad de Salamanca por el mismo caso.