En Chile califican de grave lo ocurrido en frontera y piden no dar una salida diplomática a militares detenidos





08/09/2021 - 19:43:50

Erbol.- Desde el Gobierno de Chile calificaron como un hecho “grave” lo ocurrido con tres militares bolivianos que fueron detenidos tras haber ingresado a su territorio. Mientras que un alcalde de ese país demandó que no dar una salida diplomática por ese hecho irregular. El polémico hecho ocurrió en pasadas cuando los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta "Bravo" Huachacalla fueron interceptados y reducidos por Carabineros en el sector fronterizo de Colchane ante denuncias de presunto robo de motorizados. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, cuestionó la situación que se dio con los tres efectivos militares detenidos y afirmó que en Bolivia las Fuerzas Armadas deberían “colaborar” en los controles en las fronteras. “Nos parece grave que al menos tres funcionarios del Ejército boliviano avancen 15 kilómetros, no estamos hablando de 100 metros, en donde Carabineros fueron alertados de algunos robos aparentemente asociados a estas personas, robos de autos, robos de camiones”, afirmó según el diario La Tercera. Desde el Ministerio de Defensa aseguraron que los militares detenidos se encontraban realizando un operativo de comiso de vehículos que se internaban ilegalmente a territorio boliviano, en el sector de Pisiga – Colchane y anunció que se buscará mediante los canales diplomáticos su liberación. El alcalde chileno de Colchane, Javier García, se sumó a las críticas por la situación que se dio en la frontera y adelantó que presentará acciones para evitar que a administración de Sebastián Piñera resuelva el tema por la vía diplomática, como en años anteriores. “Hace años también fueron detenidos siete efectivos del Ejército Boliviano y se les dio una salida diplomática, ellos fueron liberados prácticamente condecorados en el país vecino y eso lo que nosotros no queremos”, sostuvo García en declaraciones al portal de radio Bio Bio. Recordó que hace unos días, unos turistas en Coipasa sufrieron el robo de sus vehículos también por personas que aseguraron ser militares bolivianos. Los bolivianos detenidos en Chile son el subteniente Níger Ponce, el teniente Jaime Herbas y el sargento segundo José Bautista Carvajal. Según pubica el portal de Bio Bio, los tres efectivos serán enviados a una audiencia de control de la detención, donde el Ministerio Público podría solicitar ampliar el plazo de la detención para recabar más antecedentes de lo sucedido.