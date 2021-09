Lanchipa dice que Mesa rechazó indulto y aguarda que la ALP decida sobre juicio por Quiborax





08/09/2021 - 17:04:50

Los Tiempos.- La fiscalía general del Estado está a la espera de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) autorice o no el juicio de responsabilidades en contra del expresidente, Carlos Mesa, por el caso Quiborax; el fiscal Juan Lanchipa recordó que la exautoridad rechazó el indulto que dispuso el gobierno de Evo Morales. El exmandatario fue denunciado por el caso de la empresa chilena Quirobax, a la que el Estado boliviano tuvo que indemnizar con algo más de 42 millones de dólares por suspender una concesión minera que tenía en Bolivia durante su mandato. El arbitraje que perdió Bolivia se realizó en el gobierno de Evo Morales. "Estamos pendientes de que sea el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que tome la decisión de si autoriza o no el juicio de responsabilidades. Entre tanto no podemos manifestarnos, estamos pendientes de la decisión del legislativo", declaró Lanchipa a los medios de comunicación en Sucre. La pasada semana la comisión Mixta de Justicia Plural aprobó el informe de juicio de responsabilidades contra Mesa, el documento fue remitido a la presidencia de la Asamblea Legislativa que por dos tercios de votos aprobará o rechazará el enjuiciamiento. En septiembre de 2018, el presidente Evo Morales concedió amnistía a los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa para encarar la etapa post fallo de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia sin ningún obstáculo y unidad. Mesa no se acogió a esa disposición, el fiscal Lanchipa recordó que el indulto no tenía carácter obligatorio, pero que no lo hicieron. "El indulto que emitió el gobierno no es obligatorio acceder, es un derecho que tenían ellos para acceder y no lo han hecho, eso implica que no estaban de acuerdo y manifestaron que no iban a hacer uso", señaló Lanchipa. El ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que la amnistía tenía un tiempo de vigencia de 365 días, en consecuencia, señaló que Mesa debe ser enjuiciado porque no aceptó la medida de excepción a su situación jurídica.