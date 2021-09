Contagio masivo en hogar de ancianos La Sagrada Familia de Oruro





08/09/2021 - 17:00:33

Página Siete.- Producto de dos actividades sociales en agosto, 77 personas entre ellas ancianos del hogar La Sagrada Familia en Oruro se contagiaron con la Covid-19 confirmaron en el Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Son 77 personas que tienen diagnóstico positivo de Covid y dentro de ellas seis en estado moderado crítico, seis en moderado y los demás son cuidado”, informó Waldo Rosso, jefe de epidemiología del Sedes. El 26 y 28 de agosto se realizaron dos actividades sociales en el hogar de ancianos y a consecuencia de ello, 77 personas entre personas de la tercera edad y el personal adquirieron el virus. El Sedes Oruro ya tomó las previsiones para el seguimiento médico de cada uno de los casos. Piden ayuda Desde las redes sociales, las responsables del hogar pidieron ayuda ayer a la población, porque muchos de los ancianos no tienen familiar para pagar el tratamiento. “Comentarles que la Covid llegó al asilo de ancianos, incluida la Hermana Superiora, hay 70 enfermos y requieren medicamentos esencialmente, tenemos conocimiento que muchos de ellos no tienen familia para pagar el tratamiento. Ayúdennos a salir de esta batalla, por amor a Dios ayudemos a esta gente que de verdad necesita de nosotros”, dice el comunicado. Más adelante añade que se requiere además material de bioseguridad: barbijos, guantes y alcohol, además de víveres esenciales como arroz, fideo, aceite y azúcar, “porque el centro se encuentran sin presupuesto”. La ayuda se la puede hacer llegar a la dirección: calle 6 de Octubre esquina Lira, asilo de ancianos La Sagrada Familia en la ciudad de Oruro. La Gobernación de Oruro entregó este miércoles alimentos y medicamentos para los ancianos en el centro de acogida. Se anunció además que algunos de los pacientes serán transferidos a hospitales de la capital orureña. En Bermejo 29 conscriptos de la Naval dan positivo El País.- Son 29 conscriptos del Área Naval de Bermejo los que dieron positivo a Covid-19, según reporte de la Red de Salud de ese municipio. Los pacientes fueron aislados y de momento no presentan complicaciones en su salud. Gildo Angulo, director de la Red de Salud, explicó que el contagio se dio a raíz de un conscripto que era portador del virus y, como duermen en un mismo ambiente y se alimentan juntos, hubo la propagación. Según el médico, la mayoría de los pacientes contaban con una o las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, así lo reportó Radio Fides Bermejo.