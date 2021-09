Lanchipa deja a comisión de fiscales decidir cuándo se citará a Camacho





08/09/2021 - 14:38:38

Erbol.- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este miércoles que corresponde a la comisión de fiscales, que investiga el caso denominado “golpe de Estado”, definir el momento cuando se citará a Luis Fernando Camacho para que declare en el proceso. “La comisión de fiscales es la que va a definir el rol y el momento de la convocatoria a todas aquellas personas que han sido denunciadas, entre ellas está el señor Camacho naturalmente, pero es conforme al rol y la pertinencia del tiempo que determine la comisión de fiscales”, dijo Lanchipa, según reporte del periodista Iván Ramos de la Red ERBOL. En los últimos días resurgieron los pedidos públicos para que la Fiscalía cite a Camacho. El abogado de un general y un almirante acusados en el caso denominado “golpe”, Eusebio Vera, señaló que el actual gobernador debe aclarar con nombre y apellido un video en que sostiene que su padre “cerró” con militares en 2019, mientras que parlamentarios del MAS cuestionaron al Fiscal General porque aún no se convocó al excívico. En la denuncia por terrorismo, sedición y conspiración presentada por la exdiputada Lidia Patty, Camacho es acusado como el principal autor, sin embargo, la Fiscalía aún no lo convocó a declarar, mientras que otros sindicados, como Jeanine Añez, dos exministros y militares, ya cumplen detención preventiva en este proceso. Lanchipa corroboró que Camacho figura como denunciado en la querella que presentó la exdiputada Lidia Patty en este proceso. Respecto a la posibilidad de que Evo Morales sea convocado a declarar, el Fiscal General señaló que el exmandatario y el exvicepresidente Álvaro García Linera no figuran en la lista de denunciados. En junio, el fiscal del caso, Omar Mejillones, dijo que Evo Morales sería convocado a declarar “en la medida que sea pertinente”. En el proceso, el líder del MAS, así como Álvaro García Linera, figuran como víctimas. En julio Morales dijo que no corresponde que sea convocado a declarar en este caso.