FAO: Afganistán se enfrenta a una inminente hambruna





08/09/2021 - 08:10:55

VOA.- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) advierte que millones de afganos corren el riesgo de morir de hambre si los agricultores no reciben las semillas que necesitan para plantar su cosecha de trigo de invierno antes de fin de mes. Aproximadamente el 70% de todos los afganos vive en zonas rurales y depende de la agricultura para su sustento. La FAO agregó que una de cada tres personas, o 14 millones, padecen hambre aguda, y cuatro millones están al borde de la hambruna. El director de emergencias y resiliencia de la FAO, Rein Paulsen, sostiene que más del 20% de los hogares enfrentan brechas catastróficas en su consumo de alimentos. También dice que los niveles de desnutrición están aumentando y muchos niños corren el riesgo de morir. Hablando en un enlace de video desde la capital de Pakistán, Islamabad, Paulsen dijo que la crítica temporada de trigo de invierno en Afganistán está amenazada. Esto, tanto por la sequía imperante, como por las muchas incertidumbres ante la situación política y militar del país. Advirtió además que la ventana de oportunidad para ayudar a los agricultores para la temporada de trigo de invierno que se acerca rápidamente se está reduciendo. “Hacia finales de septiembre, debemos asegurarnos de que comience la siembra. Hay una ventana de tiempo muy corta para poder abordar esto. Las semillas no pueden esperar, los agricultores no pueden esperar. Necesitamos hacer todo lo posible para garantizar que esos hogares vulnerables reciban apoyo”, enfatizó. Paulsen señala que el trigo es el cultivo de cereales más importante de Afganistán y proporciona más de la mitad de la ingesta calórica diaria de la población. Además del trigo, observa que millones de afganos también dependen de su ganado para sobrevivir. “Hay más de tres millones de cabezas de ganado en riesgo. Nos acercamos al invierno. El apoyo para garantizar que el ganado sobreviva y prospere es vital. Entonces, la sequía ya ha representado una gran amenaza para el ganado. La temporada de invierno también es un desafío. Por lo tanto, es vital trabajar con pastores vulnerables, garantizar que el pienso, el pienso concentrado llegue a manos de esos pastores y agricultores ”, dijo. La FAO ha apoyado a más de 1,5 millones de personas en 26 de las 34 provincias de Afganistán este año. La agencia dice que planea apoyar a otros 1,5 millones de personas con semillas, efectivo y otras ayudas durante el resto del año, pero necesita 15 millones de dólares para hacerlo.