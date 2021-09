Terremoto de magnitud 7,1 sacudió al estado de Guerrero en México





08/09/2021 - 08:08:11

Un terremoto ha tenido lugar este martes cerca de Acapulco de Juárez, en el estado mexicano de Guerrero. Según el Servicio Sismológico Nacional de México, el movimiento telúrico fue de una magnitud de 7,1 y se produjo a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad, que cuenta con más de 650.000 habitantes sin contar el área metropolitana. Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. estima que fue de 7,0 y se produjo 14 kilómetros al sureste de Acapulco. El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el terremoto tuvo una magnitud preliminar de magnitud 7,0 y centró su epicentro a 8 kilómetros al sureste de Pueblo Madero, en el estado de Guerrero, a unos 48 kilómetros de la ciudad turística. No hubo informes inmediatos de daños desde la zona del terremoto. En Ciudad de México, donde tampoco hubo informes de daños, muchas personas salieron a las calles al activarse las alertas sísmicas. En algunas partes de la capital el suelo tembló durante casi un minuto. En su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que hasta el momento no se reporyan daños relevantes, sin embargo, algunas colonias de la Ciudad de México están sin energía eléctrica, reportó el diario local Milenio. El temblor se produjo a las 20.47 hora local (03.47 CET), con origen a 14 kilómetros al sureste de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, de acuerdo con un reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional. Hasta las 22.00 hora local (03.00 GMT) se han registrado 73 réplicas del sismo de 7,1 ocurrido en Guerrero, siendo el más grande de magnitud 5,2, detalló posteriormente el Sismológico.

Initial reports of damage in Acapulco, Mexico, following a magnitude 7.0 #earthquake. pic.twitter.com/UPDfILdbah — Tyler Roney (@TylerJRoney) September 8, 2021

Un muerto en Coyuca de Benítez "Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vida humanas", indicó poco después del sismo el mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje divulgado por redes sociales. Sin embargo, el gobernador del sureño estado de Guerrero, Héctor Astudillo, informó después que una persona falleció por la caída de un poste de la luz en el municipio de Coyuca de Benítez. "Me acaban de reportar que en Coyuca de Benítez de una persona que falleció porque le cayó un poste encima", informó Astudillo en declaraciones a Milenio TV. Explicó que Coyuca de Benítez es un municipio cercano a Acapulco y agregó que además de este fallecido hay "mucho reporte" de caída de piedra y tierras en Acapulco, donde en muchas partes no hay luz. "Estamos tratando de seguir recabando información que nos va llegando pero finalmente te puedo reportar que hay una persona fallecida", confirmó.

Advierten de réplicas En declaraciones a Milenio TV, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, afirmó que el sismo se "sintió muy fuerte" y la gente está "bastante alarmada". Pero indicó que por el momento no hay reportes "de gravedad" y pidió a la ciudadanía tener "cuidado" por las posibles réplicas. En tanto, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, reportó crisis nerviosas entre la población del lugar y "derrumbes no graves en la zona costera y muchas fugas de gas". En un recorrido de Efe por la costera de Acapulco se pudo apreciar la caída de estructuras metálicas y cristales rotos en algunos establecimientos, además del desmoronamiento de una parte de una fachada de una vivienda. Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que no se espera la generación de un tsunami en la zona costera.