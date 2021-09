Policía aprehende a dos sospechosos del feminicidio de Nayeli





08/09/2021 - 07:35:44

ABI.- La policía aprehendió a dos personas sospechosas del asesinato y descuartizamiento de la joven Nayeli C. Ch., de aproximadamente 18 años de edad, cuyos restos fueron encontrados en la zona de Inca Llojeta, en la ciudad de La Paz. Las dos personas fueron llevadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Durante su traslado, los sospechosos prefirieron n o emitir declaraciones a la prensa. El representante del Ministerio de Justicia, Aldo Torrez, dijo que la captura de las personas sospechosas fue posible gracias al rastreo de un teléfono celular, al parecer de la víctima, informó el canal televisivo Bolivia Tv. La autoridad dijo que este caso es investigado por la Policía y la Fiscalía por el delito de feminicidio. Añadió que el Ministerio de Justicia realiza un acompañamiento y representación de la madre de la víctima ya que, en este tipo de delitos de feminicidios, los familiares son quienes sufren el mayor impacto del ilícito. Por su lado, Jhonny Aguilera, comandante de la Policía boliviana, dijo al canal televisivo Cadena A que no solamente hemos identificado a la víctima, sino a los autores del feminicidio que nos ha llamado la atención, debido a que los restos fueron no solamente arrojados, sino se han generado actos posteriores a la muerte, que se traducen fundamentalmente a lo que nosotros llamamos ‘delitos de odio’. "Tanto los responsables, como la víctima, ya han sido identificados y esto está plenamente corroborado por actividades de orden técnico que hemos efectuado. Mañana, el Ministro de Gobierno va a exhibir a los autores del hecho y los idóneos mecanismos de forma que han sido conseguidos por la FELCV. Es un feminicidio y nosotros hemos logrado establecer al autor y a los responsables de este hecho, que son dos personas que han coludido previamente para cometer el asesinato”.