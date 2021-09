Matusalén, exreo por violación y asesinato, era novio de Mayerly





08/09/2021 - 07:32:58

Página Siete.- Mayerly Sandy C. Q., de 18 años, la joven cuyo cuerpo fue desmembrado y abandonado entre los árboles de la zona Alto Inca Llojeta, convivía con Matusalén, un exconvicto por la violación y asesinato de un niño de cuatro años en 2015. Fue detenido ayer junto con Roberto, señalado como el cómplice del crimen, quien afirmó que fue el exreo quien la ahorcó “por celos”. “Él (Matusalén) la ha ahorcado. Por celos, supongo”, fue la breve respuesta que Roberto dio al periodista de F10 que los interrogó ayer sobre el hecho, cuando el sospechoso era conducido por los investigadores a una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv). Unos metros más allá caminaba enmanillado, igual que él, Matusalén, rodeado por las cámaras y los uniformados que los aprehendieron como principales sospechosos del crimen. “Estas dos personas serían los presuntos autores (del feminicidio) y se tomará sus declaraciones. La pareja (de Mayerly, Matusalén) cuenta con antecedentes por asesinato y violación a un menor (…) se trata de un hecho de 2014, cuando él tenía 15 años, por lo que se benefició con una sentencia de seis años, siendo que el 18 de diciembre de 2020 salió de la cárcel”, informó la fiscal Dubravka Jordán. La víctima de Matusalén en 2014 tenía cuatro años. El lunes por la mañana, una niña que buscaba a su gato entre los árboles que existen en la zona Alto Inca Llojeta, paralelo a la avenida Max Fernández, halló parte del cuerpo de la que presumen es la segunda víctima del convicto. Una pierna, el torso y un brazo estaban entre las hojas de eucaliptos. Según el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, por medio de procedimientos técnicos “se tiene la certeza” de que ambos aprehendidos fueron responsables del feminicidio y el desmembramiento del cuerpo de Mayerly, la expareja sentimental de Matusalén, cuyo corazón también fue hallado entre las ramas y hojas caídas en el sector del horrendo crimen. “La autopsia médico legal determinó que (Mayerly) falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento con presión cervical, o sea que utilizaron las manos para quitarle la vida”, confirmó ayer el director departamental de la Felcv, coronel Jhonny Vega. La joven tenía un canguro rosado con letras negras que dice “Paris”, una polera verde agua, una calza de color café y unas zapatillas de lona de color azul. El jefe de la unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), Aldo Tórrez, informó que la madre, tras reconocer a su hija, entró en estado de shock, por lo que recibirá apoyo psicológico. “La unidad de psicología del Sijplu dio atención a la madre, quien entró en estado de shock y se le ha dado la contención (…). Aparentemente, lo que señala es que (su hija) fue a buscar a su papá (por) un tema de asistencia familiar”, afirmó Tórrez a los medios de comunicación. Fuentes oficiales confirmaron que Mayerly padecía un nivel de discapacidad intelectual. Los restos fueron identificados ayer a mediodía por sus familiares. El hermano mayor y vecinos de la zona Ballivián, en El Alto, trasladaron los restos de la joven en un ataúd blanco para ser velada en la avenida Antofagasta de esa ciudad. La fiscal Jordán confirmó que tanto Matusalén como Roberto serían imputados como autores del feminicidio, documento que será respaldado con informes periciales y evidencias halladas en el lugar donde fueron abandonados los restos de Mayerly, como el cuchillo con el que presumen realizaron los cortes al cuerpo. Hasta el cierre de edición de esta nota aún no se había iniciado la toma de declaraciones de los aprehendidos. Sin embargo, anoche, mientras los familiares velaban el cuerpo de Mayerly en El Alto, familiares de Roberto se presentaron en la Felcv y rechazaron los cargos sindicados al sospechoso. Afirmaron que era una persona trabajadora y no conocían ni a la víctima ni a Matusalén. “Ahora la gente pensará que toda la familia somos así, él es inocente. Nosotros queremos que se haga justicia”, afirmó uno de los hermanos de Roberto. El familiar dijo desconocer el porqué su hermano afirmó que fue testigo de que Matusalén fue quien ahorcó por celos a Mayerly. Se desconoce aún las circunstancias en las que ambos fueron aprehendidos por los miembros del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI). Durante el velorio, la madre de Mayerly relató que el domingo la joven había pedido permiso para salir a pasear por el Día del Peatón. “A las siete de la noche ya me empecé a preocupar, pasaron las horas y ya no pude dormir. Al días siguiente me escribió por el celular: ‘mamá estoy bien’, después ya no supe nada, el celular ya estaba apagado”, relató a Red UNO. La madre desconocía de la relación de su hija con el ahora sospechoso de su descuartizamiento. Recordó que ella se comunicaba por mensajes con esta persona pero no dio detalles del grado de intimidad que tenían. Según los datos preliminares, se presume que los sospechosos manipularon el celular de Mayerly para escribir los mensajes a la familia, con el fin de despistarlos y ganar tiempo para deshacerse del cuerpo. Fue el rastreo de georreferenciación del aparato, el que dio indicios de la ubicación de los dos detenidos. Ante el macabro hallazgo, los vecinos de Alto Inca Llojeta bloquearon ayer la avenida, con el fin de que se dé más seguridad a la zona y se haga algo contra la acumulación de basura arrojada desde vehículos al pasar por la zona. Una de las hermanas de Mayerly solicitó garantías a la Policía y las autoridades para su familia, debido a los antecedentes de Matusalén. “Pido justicia. Han hecho lo que han querido con mi hermana, yo pido pena de muerte para esa persona, porque si hoy fue mi hermana, mañana quién sabe”, afirmó la familiar de la joven asesinada. Apoyo a la familia SIJPLU El jefe de unidad del Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu), Aldo Tórrez, informó que los familiares de la joven que fue descuartizada y sus restos hallados en la zona Alto Inca Llojeta, el lunes, reciben atención psicológica debido a que la madre estaría entrando en un estado de shock. “En este momento el Ministerio Público está coadyuvando, coordinando con la víctima que también es la madre, para no revictimizar a la misma”, sostuvo el funcionario.