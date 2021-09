Manfred Jr busca que sexualidad ya no sea tema tabú y lanza campaña





08/09/2021 - 07:26:59

Opinión.- El alcalde suplente temporal de Cochabamba, Manfred Reyes Villa Avilés, lanzó este martes la campaña "Derechos Sexuales, Reproductivos y Prevención del Embarazo en Adolescentes" y dijo que también se busca que el tema de sexualidad ya no sea un tabú. El programa tiene el objetivo de orientar e informar inicialmente a las niñas por medio de talleres, debates, proyección de películas y ferias, entre otros, para prevenir embarazos a temprana edad. El personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Secretaria de Salud, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se desplazarán por diferentes distritos. La temática de los talleres será derechos humanos, valores y principios para una convivencia saludable, derechos sexuales, derechos reproductivos, responsabilidades y derechos, prevención de la violencia en el enamoramiento y métodos anticonceptivos. La secretaria de Desarrollo Humano, Jenny Rivero, informó que el público meta de este proyecto son los adolescentes y jóvenes de las organizaciones territoriales de base (OTB), en la zona sur, Calicanto, Villa Progreso, Sivingani, Jaihuayco, K´ara K´ara y Lomas de Santa Bárbara; y en la zona norte, Villa Taquiña, Ticti Norte y Colquiri Norte y Sur.