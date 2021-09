Inlasa destaca la importancia de la vacunación para combatir a las distintas variantes del coronavirus





08/09/2021 - 07:20:05

ABI.- La Directora del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), Evelin Fortún, destacó la importancia de la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 como una herramienta para evitar la muerte por este virus, cuyas variantes Gama, Lamda y Mu fueron detectadas en algunas regiones del país en las muestras analizadas hasta el mes de junio de este año. La autoridad, entrevistada en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, destacó la capacidad de laboratorios bolivianos para realizar la detección de las variantes, situación que no ocurría antes. “Nosotros invitamos a que la población pueda vacunarse, es una herramienta de defensa que nosotros podemos utilizar para no llegar a complicaciones que pudieran llegar hasta la muerte”, indicó Fortún. Al respecto, el ministro de Salud, Jeyson Auza, informó este martes que los primeros estudios de secuenciación genética realizados por Inlasa identificaron que “en la época más alta (de la pandemia) hemos identificado la variante Gama P-1 brasilera en un 53%, en Pando, Beni, Oruro, La Paz, Cochabamba y Potosí; la variante de interés Lamda o conocida como C-37 Andina, en un 18% en Oruro y Potosí y también en el país en un 12% hemos identificado la variante B-1 621 denominada como variante MU o más conocida como colombiana”, indica un boletín de prensa del Ministerio de Salud. Al respecto, Fortún agregó que esos estudios del Inlasa se efectuaron en base a muestras tomadas hasta el mes de junio de este año. Durante ese periodo no se encontraron indicios sobre la presencia de la variante Delta, indicó. La autoridad insistió en que la vacuna es una herramienta que recibe cada persona para que pueda defenderse y protegerse del coronavirus, evitando la muerte o las complicaciones graves causadas por esa enfermedad.