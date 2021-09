Déficit de Sputnik V provoca líos en Cochabamba; algunos buscan dosis fuera del país





08/09/2021 - 07:14:07

Opinión.- La escasez de segundas dosis de Sputnik V en Cochabamba genera conflictos y hay gente que busca opciones fuera del país. La presidenta interina de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt) filial Cochabamba, Eldy Andrade, confirmó que recibió consultas de personas que quieren volar hasta Rusia para acceder a la dosis de refuerzo que les falta. No obstante, en consulta con la Embajada de Rusia en Bolivia, Andrade informó que, por ahora, ese país solo deja ingresar a pasajeros “con objeto determinado”. Es decir, a aquellos que tienen algún evento protocolar allá o una autorización expresa del gobierno ruso. Remarcó que no se puede ir allá para hacer una suerte de “turismo vacuna”. Las agencias de viajes afiliadas a Abavyt también están gestionando pasajes para cochabambinos que se resignaron a la llegada de la segunda dosis de Sputnik V a Bolivia y prefieren buscar una nueva vacuna en Estados Unidos. Esta gente, que tienen posibilidades económicas, “prefiere reforzar la vacuna (rusa) con otra en Miami (Estados Unidos)”, aseguró Andrade. Esta decisión de buscar otra marca de biológico y dejar de esperar el refuerzo de Sputnik V responde también a que, según Andrade, la vacuna rusa no es aceptada para viajar a Europa. MÁS DETALLES Cuando arribaron las primeras dosis de Sputnik V a Cochabamba, fueron enviadas a municipios como Colomi. Esos biológicos fueron distribuidos de la siguiente manera: 168.070 para la Red de Salud de Cercado, 500 a Colomi, 6.278 a Sacaba, 10.220 a Quillacollo, 2.220 a Colcapirhua, 1.533 a Tiquipaya y 1.150 a Vinto. En teoría, gente de esos siete municipios requiere, en total 189.971 dosis de refuerzo de la vacuna rusa. Algunos ya accedieron a ellas, pero una minoría. SITUACIÓN El martes, se dispusieron más de cinco mil biológicos para estas personas, sin embargo, fueron insuficientes. De acuerdo con el coordinador del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba, José Sejas, inicialmente, se planificó que esta reserva de biológicos sea para rezagados de abril y adultos mayores. Estimó que 11.800, la mayoría adultos mayores, debieron ser beneficiados, pero, debido a la presión de la gente, se autorizó que los que se vacunaron por primera vez en mayo también accedan al refuerzo. Al mediodía del martes, en el campo ferial de la laguna Alalay y la Escuela Técnica de Salud, las mil dosis dispuestas en cada uno se agotaron. Decenas de personas que hicieron fila en vano protestaron y otros bloquearon la avenida Aniceto Arce.