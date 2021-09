Lote de segundas dosis rusa alcanza para cubrir al 13,8% de rezagados en Santa Cruz





08/09/2021 - 07:11:11

El Deber.- Las 9.000 segundas dosis de la vacuna Sputnik V que recibió el lunes Santa Cruz, y que ya fueron distribuidas a los puntos de vacunación, alcanzarán para completar los esquemas del 13,8% del total de personas que recibió su primera dosis entre el 25 de mayo y 2 de junio, que suman 65.323. Ellas fueron programadas para recibir su segunda dosis en agosto, considerando el plazo de 90 días establecidos por el Gobierno entre el primer y segundo componente, que después fue ampliado a 180 días. Con este lote de vacunas recibido, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) habilitó la inmunización para los que iniciaron su esquema el 25 y 26 de mayo, por lo que las autoridades regionales pidieron el envío de más dosis para completar los esquemas de los que fueron vacunados después de esa fecha. El coordinador de Redes Urbanas, Jorge Quiroz, pidió a todas las personas que iniciaron su esquema de vacunación el 25 y 26 de mayo que acudan desde hoy a los puntos de inmunización para recibir el segundo componente. La autoridad indicó que continúan haciendo la representación ante el Ministerio de Salud solicitándole de manera urgente nueva dotación, porque para cubrir a toda la población que necesitaba completar su esquema en agosto, demandaban un lote de más de 65.000 segundas dosis. Las autoridades sanitarias llaman a la población que no se ha hecho vacunar, que lo hagan porque hay suficientes dosis disponibles. Según datos oficiales, Santa Cruz dispone de 700.000 dosis, pero el interés que ha mermado en los últimos días hace que los puntos de vacunación permanezcan vacíos. Almacenamiento María René Castro, viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, dijo ayer que Santa Cruz rechazó la dotación de un millón de vacunas debido a problemas técnicos registrados con una de sus cámaras de frío. Sin embargo, Quiroz aclaró que no se rechazó el envío de dosis, sino que se informó que por un soporte técnico no podía recibir vacunas ayer. Explicó que el mantenimiento de esta cámara de frío, que tiene una capacidad de almacenamiento de 1 millón de biológicos, demanda entre 24 y 48 horas, por lo que creen que de inmediato se dará solución a este tema. El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación, Fernando Pacheco, solicitó al Gobierno la reprogramación del envío por 48 horas, hasta que la cámara de frío salga de mantenimiento y pueda almacenar los biológicos. Sobre la variante Mu Con respecto a la variante Mu (cepa colombiana) que fue detectada en el país, el infectólogo e investigador del Hospital Santa Casa, de San Pablo (Brasil), Carlos Paz, informó que se trata de una nueva variante, pero que ya ha sido identificada en al menos 39 países. También conocida como B.1.161, genera síntomas similares a la de las otras cepas, pero lo que preocupa es que puede escapar a la protección de algunas vacunas ya existentes. En algunos países su propagación ya ha disminuido. Esta variante tiene cinco modificaciones en la proteína Spike, entre ellas cuatro variantes iguales a las cepas de preocupación catalogadas por la OMS.