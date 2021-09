Lima: Órgano Judicial recibe $us 200 millones al año y deben ser bien utilizados para brindar una mejor atención





08/09/2021 - 07:04:47

ABI.- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó este martes que el Órgano Judicial recibe $us 200 millones al año, recursos que consideró deben ser bien utilizados para brindar una mejor atención al ciudadano. “El Poder Judicial, el sector justicia, recibe casi 200 millones de dólares cada año, pero tenemos 1.098 jueces, más los vocales y los magistrados (…). Hay un gasto importante en el área administrativa y también en otras áreas que no hacen al servicio de la justicia”, dijo. Lima visitó la ciudad de Tarija para continuar con el proceso de socialización de la reforma judicial, la que se extenderá por al menos 30 días, en los que escuchará las sugerencias y propuestas de los actores políticos y sectores sociales, que serán sistematizadas para lograr un solo documento con el consenso de todos los bolivianos. El ministro de Justicia explicó que en la etapa final de ese proceso se trabajará con los ministerios de Economía y Planificación para asegurar que esos recursos sean utilizados de forma eficiente para la gente. A su juicio, la justicia en el país cuenta con una estructura administrativa muy grande y amplia, por lo que sugirió, junto a las organizaciones sociales y actores políticos, tratar el tema de manera urgente en la reforma judicial que se extenderá por 30 días. “Ese es el espíritu de este proceso de transformación de la justicia”, afirmó. Asimismo, se refirió a las acefalías que existen en el Órgano Judicial, y que el presupuesto varía en cuanto a los cargos ocupados por ese personal, por lo que desde el titular de esa Cartera de Estado se fijó la meta de que este año no habrá ninguna acefalía, por lo que convocó a la población a ser parte de las convocatorias para acceder a los cargos de auxiliares de justicia y conciliadores, entre otros. Además, indicó que en las “próximas semanas, se va a convocar a más de 43 cargos a jueces del Tribunal Agroambiental”.