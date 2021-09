Cívicos advierten que quieren detener a Calvo





08/09/2021 - 07:00:41

El Deber.- Dirigentes del Comité Cívico advirtieron ayer de que existe la intención de aprehender al presidente de la entidad Rómulo Calvo. El abogado Martín Camacho, que patrocina a los cívicos, señaló que no tiene clara la razón o la acción penal que se pretende ejecutar. El fiscal de Santa Cruz, Róger Mariaca, señaló ayer que no existía una orden de aprehensión u otra acción penal contra Calvo. El vicepresidente del Comité, Fernando Larach, afirmó que esa orden fue emitida en Sucre y estaría vinculada al mismo proceso que involucra a integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala. El Comité fue parte de las movilizaciones de 2019 que se dieron luego que la OEA no avaló los resultados electorales de ese año.