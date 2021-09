Wila Lluch’us actúan desde 2019, Del Castillo dice que no existen





08/09/2021 - 06:48:18

Página Siete.- El denominado Ejército Guerrero Wila Lluch’us, que amenazó con quemar la casa de la presidenta de la Apdhb y capturar a políticos opositores para incendiarlos, actúa desde 2019. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró que ese grupo no existe. “Estamos en contra de cualquier acción que vulnere los derechos, las garantías y la tranquilidad del pueblo boliviano. Sin embargo, hemos investigado y esta organización es inexistente, no existe dentro del territorio nacional”, declaró Del Castillo en un contacto con la prensa. El sábado circuló un video en el que dos personas, que se identifican como integrantes del denominado Ejército Guerrero Wila Lluch’us, amenazaron con quemar la casa de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb). Según el ministro Del Castillo, de acuerdo a las “investigaciones preliminares”, se pudo determinar que el video “es armado para generar algún tipo de efecto político”. Sin embargo, ése no es el único pronunciamiento de los Wila Lluch’us. Por una entrevista, dos declaraciones de prensa y dos pronunciamientos en video, se sabe que ese grupo fija en el 2019 el año de su creación, que tiene como “epicentro” la provincia Omasuyos de La Paz, y que en cinco meses pasó de pedir paz a amenazar con quemas. Las fechas en que se difundieron sus pronunciamientos son: 16 y 25 de marzo, declaraciones ante la prensa; 25 de marzo, entrevista; 28 de agosto y 4 de septiembre, pronunciamientos a través de videos. En los contactos con la prensa y en sus pronunciamientos, el líder de los Wila Lluch’us siempre aparece con un gorro rojo y con barbijo, al igual que su séquito. En algunas ocasiones se identificó como “Comandante”, “Grover” o “Grover, el wila lluch’us”, en otras como “Robert Choque”. Sus declaraciones a los periodistas las hizo en cercanías de la pasarela del centro de la ciudad de El Alto y la entrevista, como lo identificaron ellos mismos, fue desde la oficina central de los Wila Lluch’us. “Wila Lluch’us surge desde el año 2019, desde la provincia Omasuyos. Mi persona es hijo de un poncho rojo y estamos conformados no sólo de la provincia Omasuyos. Estamos conformados de los compañeros a nivel de las 20 provincias de La Paz, asimismo, también el Ejército Guerrero Wila Lluch’us está conformado por hermanos de los nueve departamentos”, sostuvo el “comandante” de la organización, según una entrevista transmitida el 25 de marzo por Noticias QhanaPacha.com. En esa entrevista, el líder de los Wila Lluch’us indica que en noviembre de 2019 participó en los grupos civiles que se movilizaron en Senkata. “Cuando han masacrado, yo he sido partícipe de eso, porque algunas personas que ni siquiera participaron ya están dentro de ellos metidos, como si ellos hubieran defendido”, indicó, antes de señalar que en esa oportunidad se perdió la vida de “muchos jóvenes, jóvenes que ni siquiera tenían esa intención de hacer daño al país”. El 16 de marzo, los Wila Lluch’us realizaron una declaración a la prensa en el centro alteño. Entonces, indicaron que defienden a la “verdadera democracia”, al pueblo y al Gobierno. Convocaron a la paz y sostuvieron que no tienen armas. “Estamos conformados por un grupo de jóvenes, también señoritas, para contrarrestar al neoliberalismo-fascismo. Nosotros no portamos armas de grueso calibre”, manifestaron. El contexto de sus declaraciones se enmarca en los días posteriores a la detención de la expresidenta Jeanine Añez, ocurrida el 13 de marzo, y los pronunciamientos y cabildos en contra de ello que se generaron de parte de cívicos y líderes opositores. Entre abril y julio no se identificaron pronunciamientos del grupo. Es a partir de agosto que se detectaron al menos dos. El primero, que data del 28 de agosto, además de llamar a quemar la casa de Carvajal, los Wila Lluch’us amenazan con capturar a Fernando Camacho, Marco Pumari, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga. “Tienen que ser capturados y debemos organizarnos para ir a capturar y asimismo agarrarlos y quemarlos”, aseguran en el video. En el segundo pronunciamiento, que data del 4 de septiembre, amenazan nuevamente con quemar la casa de Carvajal. Esa declaración se marca en el contexto de las acciones que lleva Carvajal en busca de que Añez se defienda en libertad, y la arremetida que se despliega en su contra por su postura en defensa de los derechos humanos de la expresidenta. El lunes, el expresidente Evo Morales negó que los Wila Lluch’us sean integrantes del MAS. No obstante, según la página de Facebook Egwill Ejercito Guerrero - WILA Lluch'us, creada el 25 de febrero, sus miembros hicieron campaña en favor del excandidato a gobernador del MAS Franklin Flores y del entonces postulante a la Alcaldía de Huarina Wilson Mamani Ali. 2019 es el año en que el llamado Ejército Guerrero Wila Lluch’us fija como fecha de su creación.