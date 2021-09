Procuraduría dice que la verificación de actas de 2019 será en El Alto y con participación abierta





07/09/2021 - 19:37:14

Los Tiempos.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este martes que la metodología para la verificación de actas de los comicios anulados de octubre de 2019, para demostrar que no hubo fraude electoral, será de participación abierta y se llevará a cabo en la ciudad de El Alto. Chávez dijo que como la Organización de Estados Americanos (OEA) no hizo su trabajo de auditoría a los comicios de 2019, según informe de la Contraloría, la Procuraduría lo hará. La autoridad no precisó aún quiénes y con qué insumos y tecnología se realizará la verificación acta por acta ni quien validará el resultado que se obtenga. "Yo estimo que en un par de días más vamos a dar la metodología de trabajo para hacer el recuento acta por acta, y sabemos además que el conjunto de actas de las elecciones 2019, todas han sido digitalizadas, la digitalización permite bajar las actas, pero también vamos a acudir al pueblo, que si tiene alguna duda alguien que vaya con su copia de acta, hay presidentes de mesa, hay gente que ha sacado foto, no hay forma de cambiar la voluntad popular y no hay forma de ocultar lo que ha ocurrido en esa época", dijo a los periodistas. Agregó que la metodología incluirá la participación abierta de instituciones, la sociedad civil, medios de prensa "y todos los que quieran participar, y naturalmente acreditaremos esta gran actividad que vamos a hacer en la ciudad de El Alto". Políticos de oposición y reconocidos juristas cuestionaron el planteamiento del Procurador y señalaron que va en contra de la ley debido a que él no tiene ninguna facultad para revisar procesos electorales. Señalan que en Bolivia el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad en temas electorales y sus decisiones causan estado, es decir son irrevisables. Chávez dijo que la Procuraduría va por un proceso de verdad, de transparencia porque la democracia "es un valor que debe defenderse (...), y uno de los intereses más importantes del Estado es preservar su democracia y no quedar como un país que ha sido objeto de un supuesto fraude", apuntó. Sobre quienes califican de atemporal y al margen de la ley la revisión de actas, el procurador dijo que se trata de "gente que no quiere saber la verdad, de gente que oculta y miente". "Vamos a ver las actas, están ahí, vamos a cotejar el acta como tal digitalizada versus el resultado electoral que ha tenido, esa comparación tenemos que hacer, es muy sencillo, ese ejercicio nos va a sacar de todas las dudas", remarcó. Dijo que con ese procedimiento informes como el de la OEA y otros caerán "ante la verdad material y física que vamos a realizar, y veremos al final quién tenía la razón, si ha habido el golpe o no y que se asuman las responsabilidades históricas, políticas y jurídicas sobre esos hechos". El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones generales de 2019 concluyó que hubo "manipulación dolosa de datos" y sugirió nuevos comicios. El Gobierno de Luis Arce decidió desconocerlo.