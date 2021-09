La FAB usó un decreto de 1959 para justificar vuelo privado que hizo Julián Gil para entrevistar a Evo en Chapare





07/09/2021 - 19:33:28

El Deber.- El actor argentino Julián Gil viajó en un avión militar al Chapare donde entrevistó al expresidente Evo Morales. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) informó que ese vuelo fue “contratado” sobre la base de un decreto que tiene 62 años de antigüedad y que la oposición considera “ilegal” porque contradice a la Constitución vigente desde 2009. Se trata del Decreto 5143 que fue firmado por el presidente Hernán Siles Suazo el 6 de febrero de 1959 y cuya validez fue puesta en duda por el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien aseguró que la actual Carta Magna prohíbe el alquiler de bienes públicos para fines privados. Alarcón citó los artículos 235 y 239 de la Constitución Política de Estado, que fija tales prohibiciones y aseguró que en este caso “no es compatible la aplicación de normas menores” para justificar el alquiler de estas aeronaves militares. El legislador informó que se envió una solicitud de informe escrito dirigido al ministro de Defensa. “La difícil situación económica por la que atraviesa el Estado, que no puede sufragar diversos gastos de la Fuerza Aérea, sólo con cargo a su presupuesto ordinario, hace necesario recurrir a sus propios fondos de producción que ayuden a su sostenimiento”, señala el longevo decreto que considera la necesidad de integrar el país “donde no existen comunicaciones terrestres ni fluviales debido a insalvables obstáculos naturales del medio geográfico”. En 1959, el Producto Interno Bruto (PIB), un indicador que mide el tamaño de la economía nacional, era de $us 4.180 millones en 1959. Este indicador llegó a 45.253 millones en 2020. Según el comunicado que divulgó la FAB, el avión FAB 418 viajó desde la base aérea de El Trompillo hasta Chimoré, en el corazón del Trópico de Cochabamba, y retornó a Santa Cruz el 31 de agosto. En esa fecha, Gil y su equipo de producción entrevistaron al expresidente Evo Morales. El actor lidera un equipo de producción audiovisual que recorre el país para realizar un documental sobre la vida de Evo Morales. En sus redes sociales ha mostrado fotos de las grabaciones en Orinoca y en el Chapare. En una de las gráficas de Instagram, el actor aparece junto a pilotos de la FAB y personal de su equipo delante de la aeronave cuestionada. En el comunicado de la FAB se destaca que "el expresidente Evo Morales no figura en esta relación contractual de traslado de pasajeros". Además, cuestiona las afirmaciones de "algunos políticos" que "pretende mostrar falsamente un aparente uso indebido de bienes del estado". La FAB reitera la disponibilidad de estos “vuelos de integración” a solicitud “de cualquier ciudadano que requiera y contrate este servicio” en rutas donde no se puede acceder mediante las líneas comerciales que operan en el país. La diputada Luciana Campero (CC) consideró que las explicaciones de la FAB fueron insuficientes y recordó que esa entidad había “alquilado” una nave a Evo Morales en una nave que era ambulancia destinada a Beni, el departamento menos integrado por carreteras del país. “No podemos hablar de alquiler si no tenemos constancia de que se recibió el dinero y se pagó la factura y se requiere saber cuánto se recaudó por estas actividades”, cuestionó la legisladora.