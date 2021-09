Comisión Mixta del Legislativo suspende sesión para tratar juicios contra Jeanine Añez





07/09/2021 - 19:25:06

Erbol.- La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional determinó suspender, sin fecha, la sesión donde debía tratarse las cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez. La decisión fue anunciada por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Daniel Rojas, integrante de esa instancia legislativa, aunque dijo desconocer los motivos. Hace días atrás, la senadora Patricia Arce había confirmado el tratamiento para este miércoles. “Yo creo que se va a tratar a una próxima sesión de la comisión mixta yo creo que ya anterior sesión y ya lo hemos recepcionado pero no hay fecha todavía prevista por la suspendió para el día mañana, no habrá sesión de la Comisión Mixta”, afirmó. Las proposiciones acusatorias contra la exmandataria son por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), la violación de la libertad de expresión durante la cuarentena por el COVID-19, la ampliación de la concesión del Registro de Comercio a favor de Fundempresa y las masacres de Sacaba y Senkata. En el Legislativo, el MAS necesita de los votos de la oposición para dar luz verde a los procesos debido a que no cuenta con los dos tercios de votos necesarios para aprobarlos.