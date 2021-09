Un estudio demuestra que el móvil puede tener 18 veces más bacterias que el borde de la tapa del inodoro





07/09/2021 - 19:10:20

Tele 5.- Somos dependientes de los teléfonos móviles y pasamos varias horas del día pegados a estos dispositivos. Los llevamos en la mano, en cualquier lugar y de igual modo los dejamos en zonas inverosímiles. No tenemos gran interés en su limpieza, al menos en líneas generales. Y deberíamos. Una investigación llevada a cabo en el Reino Unido por científicos rusos advierte sobre la gran cantidad de bacterias que se encuentran en los smartphones. La experta rusa Natalia Ochinskaya destaca que en los hisopos usados en los teléfonos para elaborar su investigación se ha demostrado que los dispositivos son un verdadero “caldo de cultivo para bacterias patógenas”. “El estudio analizó 30 teléfonos de personas comunes. Resultó que, en algunos casos, el cuerpo de un teléfono inteligente puede contener 18 veces más bacterias que el borde de la taza del inodoro y la manija de la cisterna en el baño de hombres”, señaló la experta en enfermedades infecciosas al sitio ruso Prime. La especialista advierte que en los móviles podrían habitar bacterias como la salmonella, la escherichia coli, estreptococos, estafilococos áureo, entre otras. Estos microorganismos están asociados a una amplia variedad de enfermedades graves, que van desde las infecciones cutáneas e intestinales, hasta la neumonía y la meningitis. Las bacterias que puedes encontrar en tu móvil Pseudomonas aeruginosa. Muy agresiva, es una de las bacterias más resistentes a los antibióticos y necesita de pocos recursos para desarrollarse.

Publicidad Moho. Conocido por todos, inhalado a largo plazo puede generar dificultades respiratorias, infección pulmonar y congestión nasal. Hongos. Algunos, como la Candida albicans, son conocidos por producir infecciones en la boca y la vagina. Un estudio determinó que estaba presente en el 11,9% de los 200 móviles analizados, aunque es cierto que es difícil que pueda producirse una infección a partir de estos dispositivos. Staphylococcus aureus. Presente en la piel de los seres humanos, es fácil de encontrar en más de la mitad de los terminales. Estafilococos coagulasa-negativos. Responsables de un porcentaje considerable de las infecciones que pueden contraerse en un hospital. Clostridium difficile. Según el American Journal of Infection Control, es de las bacterias más aficionadas a smartphones y tablets. Provoca diarrea e irritación de colon. Streptococcus. La de tipo A es la responsable de las amigdalitis, sobre todo en niños; y la de tipo B puede causar infecciones como la neumonía. Ambas formas fueron encontradas en las huellas dactilares impresas en las pantallas de los móviles. Corynebacterium. Aunque las cepas descubiertas en algunos móviles no son infecciosas, esta bacteria da lugar a la difteria, una enfermedad contagiosa que ataca el tracto respiratorio superior. Escherichia coli. Bacteria presente normalmente en el intestino, necesaria para el buen proceso digestivo, aunque hay una cepa que puede generar diarrea con sangre, anemia o insufiencia renal.



Coliformes. Inofensivo en pequeñas cantidades, por lo que no resulta perjudicial en los móviles.



Dónde evitar dejar el móvil En la mesa: Bacterias como la E. coli y el Staphylococcus son "habitantes" habituales de las pantallas de los teléfonos y causan infecciones intestinales. Si al comer aprovechas para enviar un mensaje de texto, estas podrían pasar al organismo directamente, según un estudio de la Universidad La Salle de México. En el baño: Las bacterias presentes en las heces son "residentes" habituales de las pantallas de los móviles, según la universidad de Oregón (EE. UU.). En la cocina: el fregadero concentra hasta 100.000 veces más gérmenes que el lavabo (puede tener hasta un millón de bacterias por centímetro cuadrado). Cómo limpiar el móvil Como una forma de proteger nuestra salud y reducir el riesgo, los profesionales que han elaborado el estudio recomiendan limpiar nuestro teléfono, por lo menos, una vez al día. “Para ello, se pueden utilizar toallitas antibacterianas, productos antimicrobianos para las manos, alcohol etílico diluido en agua y productos especiales para desinfectar los dispositivos”. Otro buen consejo es reducir su uso, por lo menos algunas horas al día, así evitamos estar tan expuestos a estos peligrosos microorganismos. Pasos de limpieza: 1. Lo primero que debes hacer es apagar el dispositivo. 2. Limpia de entrada con un paño suave y sin pelusas humedecido con agua y jabón. 3. Usa una toallita húmeda que contenga un 70% de alcohol isopropílico, una solución de agua y alcohol u otro producto desinfectante más específico para este tipo de dispositivos 4. Seca a conciencia el dispositivo. Presta atención en especial al puerto de carga de la batería o la del micrófono y el altavoz: puedes recurrir a bastoncillo o pinceles pequeñitos. 5. Ten cuidado al limpiar las lentes de las cámaras: usa un paño suave y realiza movimientos suaves para evitar que se rayen. 6. Limpia minuciosamente la carcasa. Las fundas de silicona o gel son muy fáciles de limpiar ya que puedes usar agua y jabón directamente. Asegúrate de que la carcasa/funda esté completamente seca antes de volver a colocar el teléfono: el resto de humedad podría dañarlo.