Dos siamesas unidas por la cabeza fueron separadas y se vieron las caras por primera vez





07/09/2021 - 18:54:41

Infobae.- Las gemelas israelíes de un año que nacieron unidas por la parte posterior de la cabeza pudieron establecer contacto visual por primera vez tras someterse a una inusual operación de separación en una clínica de Beersheba, ciudad del sur de Israel. La operación, que duró más de 12 horas en el Centro Médico Soroka y fue llevada a cabo el jueves pasado, requirió meses de preparación y contó con la participación de decenas de expertos de Israel y del extranjero, según informó el hospital el domingo. Mickey Gideon, neurocirujano pediátrico jefe de Soroka, dijo que la operación sólo se había realizado 20 veces en todo el mundo y que ésta era la primera en Israel. Unas fotos difundidas por los medios de comunicación israelíes mostraban a las gemelas -cuyos nombres no se facilitaron- una frente a la otra en una cuna, con las cabezas vendadas. El comunicado de Soroka decía que la cirugía incluía la reconstrucción del cráneo y los injertos de cuero cabelludo para ambas. “Se están recuperando muy bien. Respiran y comen por sí solas”, dijo Eldad Silberstein, jefe del departamento de cirugía plástica de Soroka, al informativo del Canal 12 de Israel. “Hemos hecho la reconstrucción de la membrana cerebral, una reconstrucción del cráneo y ahora los cirujanos plásticos continúan el tratamiento para el sellado de la piel”, añadió Gideon. El equipo utilizó modelos en 3D y de realidad virtual para trazar la compleja operación. Esto permitió realizar simulaciones y prácticas antes del procedimiento real. “Verán y comerán; las manos, los pies, todo está bien”, dijo al Canal 12 el padre de las gemelas, que no ha sido identificado, y añadió que había temido que la cirugía no ayudara a las bebés. “Me emocioné la primera vez que pude levantar a cada una por separado”, dijo. Los casos de gemelos unidos por la cabeza -conocidos médicamente como gemelos craneópagos- son extremadamente raros. Se calcula que cada año nacen en el mundo unos 50 gemelos de este tipo, y sólo 15 sobreviven más allá de los primeros 30 días de vida, según Gemini Untwined, una organización benéfica que ha separado a cinco gemelas. En 2019, un equipo de 100 personas separó con éxito a dos niñas gemelas tras más de 50 horas de cirugía. Un equipo de médicos húngaros logró lo mismo con gemelas bangladesíes ese mismo año.