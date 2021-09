México ha recuperado los cadáveres de 46 migrantes en lo que va de año





07/09/2021 - 10:47:23

VOA.- El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación de México dio a conocer que, entre enero y agosto de 2021, “han recuperado 46 cuerpos de personas migrantes que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano, por diversas causas”. Según un comunicado de prensa emitido por el organismo y publicado en su cuenta de Twitter, 22 de los decesos fueron por ahogamiento en el Río Bravo y 7 por caídas de tren o desde un muro. El resto perdió la vida por congestión alcohólica, desnutrición severa o deshidratación en el desierto. El INM afirma que en la mitad de los casos los cuerpos no han podido ser identificados por no portar ningún tipo de identificación. De ahí que “se encuentran en calidad de desconocidos; del resto, seis son originarios de Honduras, cinco de Guatemala, tres de Haití, tres de Nicaragua, dos de Cuba, y uno de Venezuela”, cita el organismo. La mayoría de los cuerpos, 37 correspondían a hombres, ocho mujeres, y uno a un menor de edad, según el instituto de migración. La entidad no descarta que la cifra sea mayor, debido al peligro que representa la ruta por México, donde la presencia del crimen organizado ha aumentado en los últimos años. Aumento sin precedentes El aumento de la migración irregular en la región ha alcanzado números sin precedentes desde hace años. Las autoridades mexicanas han reportado que la inmigración irregular, en su territorio, se ha triplicado. De enero a agosto, México ha detenido a 147.033 migrantes irregulares. La cifra representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2020, cuando el número ascendió a 48.398, según la institución. Mientras que en la frontera sur de Estados Unidos fueron detenidos, solo en el mes de julio, 212.672 indocumentados, la cifra más alta en 20 años. México lidia actualmente con una cuarta caravana de migrantes centroamericanos y caribeños que busca llegar a la frontera con EE. UU., desde Tapachulas. Este cuarto grupo, formado en gran parte por familias con niños, fue interceptado en el sur, en el estado de Chiapas, el domingo por la noche y fueron rodeados por agentes fuertemente armados, las detenciones se cuentan por decenas.